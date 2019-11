Der har længe været rygter om, at Luis Suarez er på vej til USA for at spille fodbold.

Og nu går der angiveligt ikke længe, før den 32-årige Barcelona spiller, Luis Suárez, spiller i Major League Soccer (MLS).

Sådan siger Luis Suárez' medspiller på Uruguays landshold, Nico Lodeiro.

»Han kan lide ligaen. Han spørger mig altid om den. Formentlig kan han spille for Seattle Sounders. Det kan være en svær opgave. Men jeg tror, at det kun er et spørgsmål om tid, før han kommer hertil,« siger Lodeiro til MLSsoccer.com.

MLS er den øverste fodboldliga i USA og Canada.

Lodeiro lægger op til, at Suarez er interesseret i ligaen:

»Suárez har gode chancer for at komme til MLS, fortæller Lodeiro. »Før eller senere kommer han til MLS. Forhåbentlig snart,« udtaler Lodeiro.

»Jeg tror, ​​du er nødt til at overbevise Barcelona. Han vil til MLS.«

Suárez har også en lille smule aktie i, at Lodeiro selv spiller i USA.

Inden MLS-skiftet kæmpede Lodeiro med at kommunikere med Sounders General Manager Garth Lagerwey. Under en landsholdslejr med Suarez agerede Barcelona-stjernen tolk, så Lodeiro kunne forhandle med Garth Lagerwey.

Suárez har en kontrakt, hos Barcelona som udløber i 2021.

Den 32-årige, Barcelona spiller har scoret 137 mål i 172 La Liga-kampe, siden han kom til Barcelona fra Liverpool i 2014. I denne sæson er det blevet til otte mål i 12 kampe for Luis Suarez.