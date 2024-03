De kan virkelig ikke lide UEFA.

Det er i hvert fald svært at tro andet, når det kommer til fans af den polske fodboldklub Legia Warszawa.

I årevis har de været i krig med det europæiske fodboldforbund, som flere gange har straffet klubbens fans for deres opførsel med store bøder

Og torsdag aften sendte Legia-fansene endnu en strakt finger i retning mod UEFA. Det skete i opgøret mod Molde i Conference League.

Foto: Aleksandra Szmigiel/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Aleksandra Szmigiel/Reuters/Ritzau Scanpix

I forbindelse med uroligheder i efteråret mod AZ Alkmaar blev Legia beordret til at lukke for en af klubbens tribuner - dér hvor de mest passionerede Legia-fans normalt står.

På det afsnit kunne man aflæse et banner med teksten 'This time you won UEFA (Denne gang vandt I, UEFA, red.)

Men da kampen gik i gang, afsløredes en tifo på langsiden med teksten 'Surprise, motherfuckers!'.

Og den tifo er gået viralt efterfølgende. Nu kan Legia efter alt at dømme se frem til endnu en bøde.

Der var heller ikke meget at glæde sig over på banen for Legia, der blev sendt ud af turneringen med et 0-3-nederlag på hjemmebane.

Første opgør havde man tabt 2-3 i Molde.