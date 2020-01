Den udskældte superagent Mino Raiola er ikke imponeret af Manchester United.

Faktisk meget langtfra.

Det er den vedvarende kritik af Paul Pogba, som Raiola repræsenterer, der har fået den italienske agent til at melde sig på banen med en voldsom kritik af United.

Ifølge Mino Raiola er det – ikke så overraskende – på ingen måde Paul Pogbas egen skyld, at han ikke kan leve op til forventningerne på Old Trafford.

Derimod ligger ansvaret hos Manchester United, forklarer han.

»Pogbas problem er Manchester United. Det er en klub, som er ude af trit med virkeligheden og uden et sportsligt projekt,« siger Mino Raiola til italienske La Republica.

»Jeg ville ikke bringe nogen dertil. De ville ødelægge selv Maradona, Pele og Maldini,« fortsætter agenten.

Mino Raiola mener, at hvis Paul Pogba skal blive en succes, så skal han være i omgivelser, der minder om dem, som han var i, før han kom til Manchester United.

»Paul har brug for en klub og et hold – et, som Juventus havde tidligere,« siger han.

Paul Pogba skiftede fra netop Juventus til Manchester United i sommeren 2016.

Den engelske storklub måtte betale 818 millioner kroner, hvilket på daværende tidspunkt gjorde Pogba til verdens dyreste fodboldspiller.