Lionel Messis rekordliste er usædvanlig lang.

Den 31-årige argentiner har spillet hundredvis af kampe for FC Barcelona, scoret hundredvis af mål og vundet et hav af titler.

I onsdagens Champions League-kamp kunne Messi tangere en klubrekord, da Barcelona slog Lyon og gik videre til kvartfinalen, hvor de møder Manchester United.

Det var Messis sejr nummer 476 i Barcelona-trøjen, og det tangerer altså klublegende Xavi. Men argentineren skulle blot bruge 673 kampe på det, mens Xavi skulle bruge 767 kampe.

Lionel Messi med holdkammeraterne på det argentinske landshold, Gonzalo Higuain og Serigo Aguero. Foto: JUAN MABROMATA

Men det er en helt anden rekord, der får dig til at tabe kæben.

For i sin Barcelona-tid har Messi stået over for i alt 85 forskellige hold, skriver Daily Mail. Og af dem har Messi prøvet at vinde over 84 af dem.

Rekorden i sig selv er vanvittig, men man kan ikke lade vær med at stille spørgsmålet - hvem i alverden har Messi ikke prøvet at slå?

Vi skal tilbage til sæsonen 2004/05 og et Copa del Rey-opgør, som en ung Lionel Messi var med til at tabe 1-0.

Og det var et højst overraskende nederlag til det daværende Segunda Division B-hold UDA Gramenet - et nederlag, han ganske enkelt aldrig har fået muligheden for at revanchere.

UDA Gramenet slog Barcelona ud i 2. runde af den spanske pokalturnering og nåede overraskende hele vejen frem til kvartfinalen, hvor man sammenlagt tabte 6-5 til Real Betis.

Siden da er UDA Gramenet faldet længere ned i rækkerne og spiller i den catalanske 2. division.

Og Messi? Han er blevet kåret som verdens bedste spiller fem gange. Så han lever nok med aldrig at have slået UDA Gramenet.