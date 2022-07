Lyt til artiklen

Christian Eriksen kunne næppe have drømt om en bedre start i Manchester United.

For efter at være skiftet til den engelske storklub, skulle den danske landsholdsstjerne for første gang i aktion for sin nye arbejdsgiver, da klubben mødte Wrexham i en træningskamp onsdag eftermiddag.

Og her gjorde midtbaneprofilen sig allerede bemærket i første halvleg, skriver Manchester Evening News.

Ifølge mediet scorede danskeren nemlig sit første mål for klubben i en kamp, der blev spillet bag lukkede døre og ikke vit på tv nogle steder i verden.

Foto: CHRISTIAN HARTMANN Vis mere Foto: CHRISTIAN HARTMANN

Men det lokale medie mener alligevel at vide, at den nye United-stjerne kom på tavlen i sin første kamp.

Det samme skriver Twitter-brugeren 'RobRyanRed', der udgiver en podcast om Wrexham og dermed følger klubben tæt.

Her står der ligeledes, at Manchester United vandt kampen 4-1.

Flere engelske medier skriver desuden, at klubbens superstjerne over dem alle, Cristiano Ronaldo, så hele kampen fra tilskuerpladserne.

Christian Eriksen skiftede i midten af juli til Manchester United efter et halvt år i Brentford.

Her har den danske stjerne skrevet under på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2025.