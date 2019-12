Kender du det, at du lige får lyst til at afdrible tre modstandere for derefter at chippe bolden let og elegant over en fremadstormende målmand?

Det gør Crystal Palace-spilleren Jordan Ayew i hvert fald.

For i søndagens kamp mod West Ham gjorde han netop dét - i overlegen stil, da han med en sen scoring sikrede sit hold alle tre point.

Den 28-årige ghanesiske fodboldspiller er efterfølgende blevet hyldet af flere Twitter-brugere for sin flotte solotur:

'Jordan Ayew fandt sin indre Zidane frem.'

'Vildt mål. Han er i sit livs form.'

'Hvordan er Jordan Ayew blevet til Messi på kun 90 minutter?'

'Hvem gav Maradonas støvler til Jordan Ayew i julegave?'

Jordan Ayew (th.) fejrer sin scoring med holdkammerater og fans. Foto: MATTHEW CHILDS Vis mere Jordan Ayew (th.) fejrer sin scoring med holdkammerater og fans. Foto: MATTHEW CHILDS

Målet af Jordan Ayew på den såkaldte 'Boxing Day' er desuden en flot kandidat til årets scoring i Premier League, mener flere brugere.

Scoringen faldt i det 89. minut, da det stod 1-1. Kampen endte 2-1.

Jordan Ayew har spillet 18 kampe og scoret fem mål for Crystal Palace i denne sæson.

I videoen øverst kan du se øjeblikket, da Jordan Ayew bliver matchvinder med det eminente solomål.