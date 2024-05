Det er efterhånden en del år, siden Alexander Sørloth scorede sine mål i en FC Midtjylland-trøje, men nordmandens målnæse er ikke forsvundet.

Tværtimod. Søndag gik han målamok mod selveste Real Madrid, så han nu er på vej mod topscorertitlen i La Liga.

Sørloth bankede den første i nettet kort før pausen, og efter pausen var han nærmest ustoppelig.

Med tre kasser på bare otte minutter fik Villarreal-angriberen udlignet til 4-4.

Dermed overgår han Artem Dovbyk på topscorerlisten. Ukraineren har i øvrigt også en - ikke særlig succesfuld - fortid i FCM.

Der mangler én spillerunde i den bedste spanske række.

Real Madrid, der møder Borussia Dortmund i Champions League-finalen 1. juni, sikrede sit mesterskab for længe siden, men det forhindrede ikke holdet i at køre i højt gear i første halvleg.

Den 19-årige tyrker Arda Güler fortsatte sin målstime for Real ved at score for tredje kamp i træk.

Denne gang blev det endda til to mål, da han nettede både til 1-0 og 4-1 i første halvleg.

De noget mere rutinerede kræfter Joselu og Lucas Vázquez tegnede sig for scoringerne til 2-0 og 3-1.

Stillingen var 4-4 efter 55 minutter, men de sidste godt 40 minutter forblev målløse.

Det var Reals første pointtab i ligaen i ti kampe.

FC Barcelona samler ikke på andenpladser i La Liga, men mere kunne det ikke blive til i denne sæson, hvor Real Madrid har været helt suveræn.

Et godt stykke ind i sæsonen var Girona holdet, der pressede Real Madrid mest i topstriden, men med tiden overtog Barcelona andenpladsen, og søndag aften blev den endeligt sikret i næstsidste spillerunde.

Det skete, da Barcelona på hjemmebane vandt med 3-0 over Rayo Vallecano.

Den danske landsholdsspiller Andreas Christensen startede på bænken, men kom ind fra anden halvlegs begyndelse.

Robert Lewandowski bragte Barcelona foran allerede i det tredje minut, og indskiftede Pedri scorede til både 2-0 og 3-0 med få minutters mellemrum i kampens sidste del.

Med en spillerunde tilbage har Real Madrid på førstepladsen 94 point. På andenpladsen har Barcelona 82 point. Med 78 point følger Girona, der søndag slog Valencia med 3-1 på udebane.

Atlético Madrid slutter på fjerdepladsen med 73 point. Alle fire klubber er klar til Champions League i næste sæson.