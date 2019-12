Er karrieren i problemer for Simon Kjær?

Måske, hvis man skal tro en tyrkisk journalist. Fake news, hvis man lytter til Simon Kjærs bagland.

Journalisten Yağız Sabuncuoğlu, der er sportskorrespondent for mediet Haber Global og har knap 200.000 følgere på Twitter, tweetede lørdag en 'eksklusiv' nyhed på sin egen profil.

Her skrev han, at Simon Kjær er i svære skadesproblemer.

Simon Kjær i landsholdslejren, hvor han er fast mand. Det er han ikke i Atalanta. Foto: Henning Bagger Vis mere Simon Kjær i landsholdslejren, hvor han er fast mand. Det er han ikke i Atalanta. Foto: Henning Bagger

Og helt konkret mener Yağız Sabuncuoğlu at vide, at Simon Kjær har noget, der minder om en rift i hoften, som skulle være umulig at gøre noget ved, da den sidder i et risikofyldt område.

Meldingen fra ham lyder, at det så er svært at spille fodbold på topniveau for den tidligere Fenerbahce-, Palermo-, Roma-, Wolfsburg-, Lille- og Sevilla-spiller, der nu er at finde i Atalanta.

Så tog Kjærs agent, Mikkel Beck, selv til genmæle.

På Twitter langer den tidligere fodboldspiller kraftigt ud efter Yağız Sabuncuoğlu.

Congrats, Yağız Sabuncuoğlu @yagosabuncuoglu - new world record in#fakenews regarding Simon Kjær@milligazetecom@sporarena@Futbolmerkez@Fenerbahce_EN@MedyaFener@fenerint@Fener10line@turkishsoccer@larshendel pic.twitter.com/vKfyZU41E8 — Mikkel Beck (@beckmikkel) December 7, 2019

'Tillykke Yağız Sabuncuoğlu - ny verdensrekord i fake news angående Simon Kjær,' skriver Mikkel Beck flankeret at et billede af journalistens tweet.

Simon Kjær skiftede denne sommer på en lejeaftale til Atalanta i Italien.

Den danske landsholdsanfører så ikke ud til for alvor at komme tæt på fast spilletid i Sevilla, hvor den tidligere spanske landstræner og Real Madrid-træner Julen Lopetegui var kommet til som cheftræner.

I Atalanta har Simon Kjær spillet fem ligakampe i denne sæson, mens han har spillet i en af Atalantas fem kampe i Champions League-gruppespillet.