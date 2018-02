Manchester City røg mandag aften sensationelt ud af FA Cuppen i England.

Premier Leagues suveræne tophold tabte i femte runde 0-1 på udebane til Wigan, der ligger nummer tre i den tredjebedste række.

Kult-spilleren Will Grigg blev helten for hjemmeholdet ti minutter før tid, da Manchester City ellers dominerede, selv om holdet var en spiller i undertal.

Will Grigg opnåede sin kult-status, da Nordirland i 2016 var med til EM. Du kan se Will Grigg-dansen her:

Will Grigg! pic.twitter.com/o2M5EvKsHI — Deluded Brendan (@DeludedBrendan) February 19, 2018

Kuriøst nok er det tredje gang inden for fem år, at Manchester City taber til netop Wigan i FA Cup'en.

Det er sket, mens Wigan har ligget i henholdsvis den bedste, den næstbedste og nu den tredjebedste række.

I 2013 vandt Wigan sensationelt finalen i FA Cuppen med en 1-0-sejr over netop Manchester City.

Samme år rykkede Wigan ud af Premier League.

I den efterfølgende sæson tabte City igen til Wigan i FA Cuppen, denne gang med 1-2 på hjemmebane i kvartfinalen.

Imellem de to kampe vandt Manchester City dog med 5-0 hjemme over Wigan i Liga Cuppen i 2013/2014-sæsonen, en turnering som City endte med at vinde.

Manchester City var tæt på at komme foran efter få minutter af mandagens kamp, men Sergio Agüero headede bolden over mål.

Lidt senere var Wigan tæt på at kunne score, da Manchester Citys Danilo begik en stor fejl, men målmand Claudio Bravo fik afværget.

Begge hold havde muligheder for at score senere i første halvleg, som fik en meget dramatisk afslutning.

Manchester Citys Fabian Delph satsede alt for meget i en tackling med løftede støvleknopper, og han indkasserede et direkte rødt kort.

Manchester Citys manager, Josep Guardiola, var rasende over det røde kort.

Det så ud som om, at dommeren i første omgang ville lade Fabian Delph slippe med det gule kort.

I anden halvleg dominerede Manchester City stort i boldbesiddelse, og dominansen tog til, da City sendte profilen Kevin De Bruyne på banen.

Det blev dog Wigan, der scorede kampens eneste mål.

Cirka ti minutter før tid fik Will Grigg udplaceret Claudio Bravo, og det blev begyndelsen til endnu en Manchester City-blamage mod Wigan.

Wigan skal i kvartfinalen møde Southampton.

/ritzau/