De var blevet advaret om ikke at gøre det.

Selv Liverpool-legenden Kenny Dalglish opfordrede på Twitter sine medfans om at respektere retningslinjerne og nyde momentet. Men efter 30 år uden et mesterskab blev euforien alligevel for meget for nogle Liverpool-fans.

En del fans havde nemlig sneget sig mod Anfield for at være i nærheden, når byens mesterhold onsdag aften skulle have medaljeceremoni på hjemmebanen foran tomme tribuner. Det var alle ellers præcis det, som fansene var blevet advaret om ikke at gøre fra officielt hold.

Derfor måtte politiet i Liverpool ifølge Liverpool Echo også indføre midlertidigt opholdsforbud i flere zoner tæt på stadion. Et forbud, som kunne give politiet lov til at tildele folk karantæner fra området i op til 48 timer.

Foto: OLI SCARFF Vis mere Foto: OLI SCARFF

Men det lykkedes alligevel ikke helt at holde euforien nede blandt de glade fans. Som man kan se på billederne i bunden af denne artikel, var der masser af mennesker i gaderne i Liverpool med både pyroteknik, flag og andre festlige indslag.

Hvor mange der endte med at måtte sendes ud af disse opholdsforbuds-zoner, melder historien intet om, men politimester Dave Charnock kunne fortælle, at man var meget opmærksomme på problemet.

»Vi kommer til at gå efter folk, som vi mistænker for at være involveret i anti-social opførsel i området,« siger Dave Charnock til Liverpool Echo og fortsætter:

»Til langt størstedelen af de lovlydige medlemmer af samfundet og Liverpool-fans vil jeg bare minde om, at denne ordre ikke handler om at genere folk, der bare passer deres lovlige gøremål.«

Liverpool-festen fortsatte en stor del af aftenen efter en kamp, som 'The Reds' vandt 5-3 over Chelsea.

