Uroen ulmer stadig i FC Barcelona.

Torsdag har en gruppe af den spanske fodboldklubs medlemmer præsenteret over 20.000 underskrifter fra andre medlemmer for at udløse et mistillidsvotum mod klubpræsident Josep Maria Bartomeu.

Det skriver nyhedsbureauerne Reuters og AFP.

Ifølge klubbens vedtægter kræves der 16.520 underskrifter for at udløse et mistillidsvotum. De 20.731 underskrifter, der altså nu er indsamlet, skal nu valideres, før de er gældende.

Foto: JOSEP LAGO, LLUIS GENE Vis mere Foto: JOSEP LAGO, LLUIS GENE

Formålet med underskriftindsamlingen for et mistillidsvotum er at udløse et tidligere præsidentvalg i den spanske storklub for at få Bartomeu ud af vagten så hurtigt som muligt.

Der er i forvejen udskrevet valg til marts. Hvis medlemmers underskrifter godtages, vil der blive afholdt en afstemning blandt klubbens medlemmer i oktober. Her skal to tredjedele stemme imod den nuværende bestyrelse.

Sker det, skal der afholdes valg inden for tre måneder - altså senest i januar, to måneder før det planlagte valg.

Barcelona har været plaget af uro på det seneste. Det hele kulminerede, da Lionel Messi for nylig formelt kom med et ønske om at forlade klubben.

Den argentinske stjerne besluttede sig senere for at blive, da det stod klart, at Barcelona ikke ville lade Messi tage afsted. I den forbindelse revsede Messi klubpræsidenten.

Josep Maria Bartomeu har været præsident i Barcelona siden 2014.