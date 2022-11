Lyt til artiklen

Når Danmarks drenge skyder VM-slutrunden i Qatar i gang mod Tunesien bliver det uden støtte fra spillerkonerne i ørkenstaten.

Beslutningen om, at spillerkonerne bliver hjemme skyldes blandt andet den enorme mangel på hoteller i Qatar under slutrunden. Virkeligheden er dog en helt anden for de engelske spillerkoner, som skal bo i vild luksus på en meget kreativ måde.

De engelske 'wags' skal bo på luksuslineren MSC World Europa. Det er mere eller mindre et flydende palads til en værdi af en milliard pund – svarende til 8,5 milliarder kroner.

På skibet er der hele seks swimmingpooler, 14 spabade, 13 spisesteder, mere end 30 barer og et kasino.

Foto: DAMIEN MEYER Vis mere Foto: DAMIEN MEYER

Det enorme fartøj skal lægge til kaj ud for Qatars hovedstad, Doha, under slutrunden, hvor de engelske spillerkoner skal bo sammen med over 6.000 gæster på luksuslineren.

Spillerne får dog ikke lov til at komme på besøg i de luksuriøse omgivelser grundet faren for coronasmitte, da de straks efter ankomst bliver placeret i en streng coronaboble på Al Wakra Hotel, skriver The Sun.

Det engelske medie skriver også, at spillerkonerne ikke skal bekymre sig om Qatars strenge love angående blandt andet alkohol.

Konerne kan nemlig med god samvittighed få langet den ene drink efter den anden over i de mange barer, da strenge alkoholregler ikke gælder, når båden er ude på vandet.

Foto: DAMIEN MEYER Vis mere Foto: DAMIEN MEYER

På det luksuriøse skib kan de engelske spillekoner også gøre brug af en skønhedssalon, et fitnesscenter, termiske bade og et wellnesscenter.

Opholdet på luksuslineren er noget, som det engelske fodboldforbund (FA) har stået for arrangere. Generelt har England stor tradition for, at der bliver sørget rigtig godt for spillerkonerne, når de rejser med deres mænd til de store slutrunder, som det er også er tilfældet ved VM i Qatar.

England er kommet i pulje med USA, Iran og Wales. De indleder slutrunden 21. november med opgøret mod Iran.