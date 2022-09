Lyt til artiklen

Selv i en stenrig fodboldverden er 300 millioner kroner mange penge.

Og i Atlético Madrid skyr man absolut ingen midler for at slippe for at lange de mange millioner over disken til FC Barcelona.

Den seneste tid har det udviklet sig til en regulær krig mellem de to storklubber, med en spiller i den absolutte hovedrolle: franskmanden Antoine Griezmann.

Offensivspilleren er blevet det ufrivillige omdrejningspunkt i Atlético Madrid og cheftræner Diego Simeones åbenlyse provokation.

Diego Simeone er iskold. Foto: JUAN MEDINA Vis mere Diego Simeone er iskold. Foto: JUAN MEDINA

For siden starten på sæsonen har det været et meget påfaldende mønster på Griezmanns hold, hvor han konsekvent er blevet skiftet ind et sted mellem 26 og 29 minutter fra kampens afslutning. Både i La Liga og Champions League.

Den 31-årige franskmand har formået at score tre mål og været en vigtig spiller for Atlético, men der er en særlig grund til, at han ikke er kommet på banen før. Penge.

Griezmann er udlejet i to sæsoner fra FC Barcelona til Atlético Madrid med en købsoption på 40 millioner euro – svarende til de 300 millioner kroner. Den bliver sidstnævnte tvunget til at udløse, hvis Griezmann spiller 50 procent af alle minutter.

Og derfor vælger Diego Simeone igen og igen at skifte franskmanden sent ind.

Griezmann blev udlejet i sommeren 2021, og nu er de to klubber havnet et sted, hvor de fortolker kontrakten på hver sin måde. Ifølge ESPN har Barcelona tænkt sig at gå den juridiske vej for at få nogle euro ud af Atlético Madrid.

Mediet skriver, at man i hovedstaden mener, at spilleren med nummer 8 skal spille mere end 45 minutter i 50 procent af kampene over de to sæsoner, hvor han er udlejet. I Catalonien påpeger man til gengæld, at Griezmann spillede mere end 45 minutter i 30 ud af 37 kampe i sidste sæson, og at Atlético derfor er forpligtet til at købe ham.

ESPN skriver dog, at Atlético ikke har modtaget nogen officiel henvendelse fra FC Barcelona i forhold til juridiske tiltag.

»Det er, hvad det er,« sagde hovedpersonen selv, Antoine Griezmann, tidligere på ugen.

»Det er ude af mine hænder. Jeg vil gerne spille mere, men jeg vil give alt i de minutter, jeg får. Jeg er glad for at være her, og det eneste, jeg vil, er at give tilbage til klubben, Cholo (træneren, red.) og fansene.«

Antoine Griezmann blev solgt til FC Barcelona i 2019 og kom fra … Atlético Madrid.