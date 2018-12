AGF er tilbage på sejrskurs i Superligaen. For øjnene af 4.420 tilskuere på Ceres Park i Aarhus vandt cheftræner David Nielsens tropper 2-1 over Vejle Boldklub.

Det kunne han ikke mindst takke Casper Højer Nielsen for.

Således scorede venstrebacken begge AGF's mål.

»Det er svært at sætte ord på. Men det er altså virkelig dejligt endelig at vinde en fodboldkamp,« sagde Casper Højer Nielsen til B.T.'s udsendte denne råkolde aften i det østjyske.

Casper Højer Nielsen, yderst til højre, scorede to gange for AGF i mandag aftens Superliga-kamp mod Vejle. HEr lykønskes han af holdkammeraterne. Foto: Henning Bagger Vis mere Casper Højer Nielsen, yderst til højre, scorede to gange for AGF i mandag aftens Superliga-kamp mod Vejle. HEr lykønskes han af holdkammeraterne. Foto: Henning Bagger

Det lignede ellers endnu et AGF-nederlag, da Vejle midt i første halvleg bragte sig foran 1-0 på et selvmål af Pierre Kanstrup.

Men så slog Casper Højer Nielsen til med to fuldtræffere på langskud.

»Jeg tror aldrig, jeg har ramt en bold så godt som da jeg scorede til 1-1. Hvad angår mit andet mål, rammer jeg bolden så hårdt, at den på vej ind i netmaskerne slår en smule i luften og snyder målmanden,« sagde Casper Højer Nielsen og tilføjede:

»Efter en periode med mindre gode resultater havde holdet brug for at en spiller steppede op, og det blev så mig i dag.«

AGF's Casper Højer Nielsen (th) har udlignet til 1-1 i Superliga-kampen mellem AGF og Vejle Boldklub på Ceres Park i Aarhus. Her lykønskes han af holdkammeraten Jakob Ankersen. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's Casper Højer Nielsen (th) har udlignet til 1-1 i Superliga-kampen mellem AGF og Vejle Boldklub på Ceres Park i Aarhus. Her lykønskes han af holdkammeraten Jakob Ankersen. Foto: Henning Bagger

Selvom AGF havde tabt de foregående fire Superliga-kampe, mente Casper Højer Nielsen ikke, at det var et kriseramt hold, som David Nielsen havde sendt på banen.

»Jeg vil ikke kalde sejren over Vejle for et vendepunkt. Vi har nemlig hele tiden stået sammen som et hold. Det er indiskutabelt, at vi det seneste stykke tid har vundet for få fodboldkampe. Men jeg synes absolut ikke, at vi som hold har været kriseramt. Selvfølgelig har vi vidst, at spil og resultater en periode ikke har været godt nok. Men krise er i min verden et ord man bruger om et hold, der ikke står sammen,« sagde Casper Højer Nielsen.

Sejren bekom David Nielsen vel.

»Vi kommer bagud midt i første halvleg, og virker efterfølgende rystende nervøse. Men så river vi os selv op ved hårrødderne. Det synes jeg altså er fantastisk,« sagde David Nielsen, der roste Casper Højer Nielsen til skyerne.

AGF's cheftræner David Nielsen efter sejren i Superliga-kampen mod Vejle. Foto: Henning Bagger Vis mere AGF's cheftræner David Nielsen efter sejren i Superliga-kampen mod Vejle. Foto: Henning Bagger

»Vi ved, hvor hårdt han kan skyde. Som jeg ser det, var det på ingen måde nogen tilfældighed, at Casper fik en afgørende rolle mod Vejle. Har har trænet sin veludviklede sparketeknik hele livet, og set sin far (Lars Højer Nielsen, red.) gøre det samme for efterhånden mange år siden i FCK,« sagde David Nielsen.

Sejren betyder, at AGF har fået kontakt til Superligaens midterregion, og at man nu er fem point foran de tre dårligst placerede hold.

»Nu skal vi i efterårets sidste to turneringskampe møde FC Nordsjælland og Hobro. Det er opgaver, vi ser frem til. Lige nu vælger jeg at nyde vores sejr over Vejle. Vores resultater op til kampen, var ikke de bedste. Men jeg synes, vi i dag mod Vejle kan se, at det seneste stykke tids krisesnak ikke har påvirket spillerne,« sagde David Nielsen.

Endnu engang måtte Vejles karantæneramte træner Adolfo Sormani lade sig nøjes med at se med fra tilskuerpladserne.

Efter kampen ærgrede han sig over resultatet.

»Det var meget skuffende. Vi havde ellers chancerne til at vinde. Men endnu engang var vi ikke tilstrækkelig skarpe foran modstandernes mål,« sagde Adolfo Sormani.