Spillet om den danske fodboldlandsholdsspiller Christian Eriksen fortsætter.

I en opsigtsvækkende artikel i det engelske dagblad Daily Mail berettes det i dag, at den 27-årige danskers engelske Premier League-klub Tottenham er klar til at sælge ham til spanske Real Madrid, men for at handlen skal realiseres kræves i hvert fald én ting:

At Tottenham i bytte overtager den 23-årige Real Madrid-stjerne Marco Asensio, der i 2018 repræsenterede Spanien ved VM-slutrunden i Rusland.

Tidligere er det i dagbladet The Sun blevet fortalt, at Real Madrid ville lokke Tottenham til at sælge Christian Eriksen for 45 mio. engelske pund (cirka 375 mio. kroner) samt midtbanespilleren Dani Ceballos.

Marco Asencio, billedet, i aktion på det spanske landshold i en EM-kvalifikationskamp 10. juni i år mod Sverige. Foto: RODRIGO JIMENEZ Vis mere Marco Asencio, billedet, i aktion på det spanske landshold i en EM-kvalifikationskamp 10. juni i år mod Sverige. Foto: RODRIGO JIMENEZ

Imidlertid vil Tottenham ifølge Express hellere have Marco Asencio, fordi han kan bidrage med større erfaring end Dani Ceballos.

Handlen er dog i fare for at falde til jorden, fordi Real Madrid-træneren Zinedine Zidane ønsker at bygge sit hold op omkring Marco Asencio.

Efter Tottenham for kort tid siden tabte Champions League-finalen til Liverpool FC, udtalte Christian Eriksen til flere medier følgende:

»Jeg føler, at jeg er et sted i min karriere, hvor jeg måske gerne vil prøve noget nyt. Jeg har den vildeste og dybeste respekt for alt, hvad der er sket i Tottenham, så det vil bestemt ikke være negativt for mig at fortsætte her:«