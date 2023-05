Christian Eriksen har vundet den prestigefyldte pris 'Laureus World Comeback of the Year' ved Laureus Sports Awards prisuddeling.

Dermed skriver den danske superstjerne sig ind i en perlerække af verdensstjerner, der har vundet den fornemme pris.

Roger Federer, Rafael Nadal, Tiger Woods, Michael Phelps og Ronaldo er bare nogle af dem.

Manchester United-spilleren var nomineret for at have kæmpet sig tilbage på topniveau i Premier League og til VM efter sit hjertestop i sommeren 2021.

Christian Eriksen og hans kone Sabrine Kvist Jensen poserer på den røde løber før awardshowet. Foto: JOHANNA GERON Vis mere Christian Eriksen og hans kone Sabrine Kvist Jensen poserer på den røde løber før awardshowet. Foto: JOHANNA GERON

Prisen bliver tildelt en sportsudøver, der har 'overvundet skader, sygdom, modgang, skuffelse eller fiasko og har kæmpet sig tilbage til triumf i den sportslige arena'.

Manchester United har også skrevet tillykke til Eriksen på Twitter.

»En inspiration for os alle,« skriver danskerens klub.