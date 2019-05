Harald Nielsens stjålne medaljer er endnu ikke fundet.

Den store samling blev stjålet fra Arena Nord i Frederikshavn lige inden påske, og nu er dusøren blevet forhøjet markant.

Det skriver Nordjyske.

I første omgang lød dusøren på 5.000 kroner til den person, der ville komme med den afgørende oplysning i sagen. Den dusør lyder nu på 25.000 kroner, da private givere har givet et bidrag.

Og nu håber Per Malmberg, der er direktør i Arena Nord i Frederikshavn, at seriøse henvendelser vil tikke ind på telefonen.

»I denne uge fik vi en opringning, hvor en ukendt person fortalte, at han vidste, hvor medaljerne var, og hvis vi bare lige overførte de 5.000 kroner til hans konto, så kunne vi få oplysninger om hvor medaljerne var,« siger Per Malmberg til Nordjyske.

Tyveriet af de over 50 medaljer fandt sted mellem den 12. og den 14. april, og det var ikke til at se på glasmontren, at der havde været ubudne gæster. Tyveriet ærgrede i den grad også Guld-Haralds enke, Rudi Nielsen.

»Jeg blev lamslået. Det bliver man jo, når man mister noget, man kan lide. Vi er alle i familien overfrygteligt kede af det, fordi medaljerne har stor affektionsværdi for os,« sagde Rudi Nielsen efter tyveriet til B.T.

Harald Nielsen døde den 11. august 2015 i en alder af 73 år, og i juli 2018 blev en statue af ham afsløret foran Arena Nord i Frederikshavn.

Det var i netop Frederikshavn, Harald Nielsen startede med at spille fodbold, og det kastede som bekendt en flot karriere af sig.

Han vandt det italienske mesterskab med Bologna i 1964, og både det år og året forinden blev han topscorer.

I 1967 skrev han så historie, da han blev solgt til Inter som den dyreste fodboldspiller nogensinde dengang, da klubben betalte seks millioner kroner for ham.

Rudi Nielsen og Harald Nielsen mødte hinanden under optagelserne til 'Far til fire'. Foto: Birthe Melchiors Vis mere Rudi Nielsen og Harald Nielsen mødte hinanden under optagelserne til 'Far til fire'. Foto: Birthe Melchiors

Også på landsholdet nåede Harald Nielsen at markere sig, da han nåede at spille 14 kampe i rødt og hvidt, ligesom han var med til at vinde OL-sølv i 1960.

Privat mødte han sit livs kærlighed, Rudi, der spillede Mie i 'Far til fire'-filmene. Parret mødtes under optagelserne til 'Far til fire med fuld musik', og de blev gift i 1963.

Det var først efter Harald Nielsens død i 2015, at Rudi Nielsen besluttede sig for at udstille de mange medaljer og pokaler. Før i tiden lå de sikkert gemt i en bankboks, men Rudi Nielsen valgte at få indrammet medaljerne i anledningen af parrets kobberbryllup som en gave til sin mand.

»Men efter Harald ikke var her længere, synes jeg, andre skulle have glæde af det. Derfor jeg valgte at udstille medaljerne og trofæerne, så andre kunne se de flotte ting, som Harald have fået gennem tiderne,« lød det i midten af april fra Rudi Nielsen.