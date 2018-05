Efter 16 sæsoner på klubbens førstehold takker den levende fodboldlegende Andres Iniesta af i FC Barcelona efter denne sæson.

Historierne i den spanske presse har i længere tid gået på, at snart 34-årige Iniesta har valgt at trappe sin glorværdige karriere ned med et lukrativt ophold i kinesisk fodbold.

Men nu tager affæren en overraskende drejning. Ifølge det spanske medie Cadena Ser og ESPN dropper Iniesta sine Kina-planer for i stedet at tage til japansk fodbold, nærmere bestemt klubben Vissel Kobe, som danske fodboldfans har et specielt forhold til.

FC Barcelona-stjernen træder nemlig – såfremt skiftet bliver en realitet - i fodsporene på et andet Barca-ikon, danske Michael Laudrup, der selv spillede lidt mere end en sæson i netop Vissel Kobe fra den bedste japanske række, J-League.

Det var tilbage i sommeren 1997, at Laudrup efter syv år i spansk fodbold - først fem sæsoner i FC Barcelona og siden to i Real Madrid - overraskede de fleste ved at vælge at tage på et japansk fodboldeventyr, da han havde fået nok af presset i en europæisk storklub.

Efter et år i Vissel Kobe, som dengang kun spillede i den næstbedste japanske række, tog Laudrup tilbage til Europa og sluttede sin flotte karriere af med en guld-sæson i Ajax Amsterdam.

Andres Iniesta har ved flere lejligheder sagt, at Michael Laudrup var hans store idol, da han voksede op som et stortalent på FC Barcelonas fodboldakademi, La Masia. En plakat af den danske kreatør hang på spanierens værelse.

Ifølge Cadena Ser er Iniestas aftale med Vissel Kobe kommet i stand gennem chefen for FC Barcelonas hovedsponsor, den japanske netbutik Rakuten, Hiroshi Miktani. Han ejer Vissel Kobe.

Den kinesiske klub, som var i sat i forbindelse med Iniesta, Chongqing Dangdai Lifan, har meldt ud, at de ikke får fingrene i den spanske verdensmester og dobbelte europamester, da de ikke har råd.

Iniesta, som har vundet ni spanske mesterkaber og fire Champions League-titler, ventes at komme til at tjene mere end 200 millioner kroner om året i Vissel Kobe.