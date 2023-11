Begge havde fået et point med fra kampen.

Men da Liverpool-stjernen Darwin Núñez og Manchester City-cheftræner Pep Guardiola trykkede hånd efter kampen udviklede det sig dramatisk.

For de to profiler var tydeligvis dybt uenige om et eller andet.

I hvert fald gik bølgerne meget højt.

Jürgen Klopp forsøgte at få sin spiller beroliget. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Jürgen Klopp forsøgte at få sin spiller beroliget. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Og så måtte flere medlemmer af de to klubbers stab træde til for at skille en rasende Núñez og Guardiola fra hinanden.

Uruguayanerens egen cheftræner Jürgen Klopp var én af dem, der trådte til.

Han forsøgte tydeligvis at berolige angriberen, der var godt rasende.

Du kan se episoden i videoen øverst i artiklen.

Darwin Núñez skulle trækkes væk fra Pep Guardiola. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Darwin Núñez skulle trækkes væk fra Pep Guardiola. Foto: Carl Recine/Reuters/Ritzau Scanpix

Erling Håland bragte Manchester City foran, inden Trent Alexander-Arnold udlignede til kampens resultat, 1-1, ti minutter før tid.

Med resultatet ligger de to klubber fortsat nummer et og to i Premier League – City er ét point foran Liverpool.

Lørdag aften kan det dog blive lavet om, når Arsenal møder danskerklubben Brentford i et London-brag.

Hvis Arsenal vinder, går de forbi både City og Liverpool i tabellen.