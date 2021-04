FC Barcelonas holdbus blev omdannet til en partybus efter den catalanske storklubs sejr i pokalfinalen.

Efter de overlegent havde besejret Athletic Bilbao med 4-0 var der dømt fiesta i bussen med neonlys, øl og dans.

Martin Braithwaite filmede festlighederne og lagde den vilde fejring ud på sin Instagram-story.

Her ses danskeren blandt andet sammen med den hollandske stjerne Frenkie de Jong, der har armen rundt om Braithwaite og det er tydeligt at se, at begge parter er i vældigt godt humør.

Braithwaite is the life of the partypic.twitter.com/ObMXiBuxPQ — Aalam Bains (@AalamBainsFCB) April 18, 2021

Frenkie de Jong sørgede for 2-0 scoringen i finalen og selvom Braithwaite kun fik de sidste fem minutter af opgøret på grønsværen, var den danske landsholdsspiller lykkelig over at vinde sit første trofæ med storklubben.

Og pokaltitlen var da også tiltrængt. Barcelona havde inden lørdagens pokaltriumf ikke vundet et trofæ i 23 måneder.

Nu går jagten for catalonierne ind på La Liga-titlen, hvor Braithwaite og holdkammeraterne blot er to point fra førerholdet Atlético Madrid med otte spillerunder tilbage.

Men søndagen skal nok ikke bruges på hård fysisk træning for Martin Braithwaite, Messi og resten af Barcelona-holdkammeraterne efter aftenens strabadser.