Årets Copa America-finale endte både målrig og dramatisk.

For inden Brasilien kunne kalde sig årets vinder, måtte de igennem lidt af hvert.

Blandt andet blev Gabriel Jesus både helt og skurk i opgøret mod Peru, der endte 3-1.

Den 22-årige brasilianer lavede først et fremragende oplæg til Evertons mål til 1-0, inden Jesus tog sagen i egen hånd og bragte sit hjemland foran med 2-1, men det var ikke den eneste rolle, han fik i kampen - højdepunkterne herfra kan ses i toppen af artiklen.

For da der var 20 minutter tilbage af opgøret, blev han præsenteret for det andet gule kort og blev dermed sendt tidligt i bad.

Brasilien var derfor tvunget til at hive sejren i land med blot ti mand på banen, og det gik langtfra helt stille og roligt.

Peru var flere gange tæt på at sende den vigtige udligning i kassen, men håbet blev slukket for peruvianerne, da Brasilien i de døende minutter af kampen fik tilkendt et straffespark.

Også i første halvleg blev der dømt straffespark - dog til Peru - og efter at have set situationen ved hjælp af VAR, holdt dommeren fast i beslutningen - de danske kommentatorer mente dog ikke umiddelbart, der var straffespark.