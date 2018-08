Juventus-angriberen Gonzalo Higuain har kun lige nået at byde sin nye holdkammerat Cristiano Ronaldo velkommen, inden han nu er på vej væk fra den italienske storklub.

Det skriver mediet Goal, der sender den argentineren til AC Milan.

De skriver samtidig, at der er tale om en byttehandel, hvor AC Milans forsvarsspiller Leonardo Bonucci ryger den anden vej. Med i den handel er også Milans Mattia Caldara.

Mediet skriver, at Gonzalo Higuain i første omgang vil komme til Milano på en etårig lejeaftale, hvorefter der er en købsoption på ham. Herefter kan han, hvis de udløser optionen, permanent kalde sig AC Milan-spiller.

Leonardo Bonucci kan være på vej tilbage til sin gamle klub. Foto: ISABELLA BONOTTO

Den 30-årige tidligere Real Madrid-angriber, der med Ronaldos ankomst ikke ligefrem kan vide sig sikker på en startplads, vil gennemføre sit lægetjek torsdag ifølge Goal. Han har også selv bekræftet, at han er på vej til AC Milan.

»Først skriver jeg under, og så vil jeg snakke. Jeg har mit lægetjekt i morgen (i dag, red), og så håber jeg at skrive under. Jeg starter et nyt eventyr. Jeg vil hilse alle Milan-fans, og også Juventus' fans, der gav mig så meget kærlighed,« sagde Higuain onsdag aften, da han ankom til lufthavnen i Milano. Det skriver Football Italia.

Laves byttehandlen, vil Leonardo Bonucci dermed komme tilbage til Juventus efter blot et enkelt år i AC Milan. Midterforsvaren spillede for Juventus fra 2010 til 2017, inden han skiftede til rivalerne, hvor italieneren dog ikke har haft helt samme succes.

Sæsonen i Serie A sættes i gang den 18. august.