Christian Eriksens fremtid er en af de mest diskuterede i fodboldverden.

Og nu er der nye rygter, som angiveligt skal tages alvorligt.

Med kun 18 måneder tilbage af sin kontrakt med Tottenham står Eriksen nemlig med gode kort, når han skal beslutte, om han vil blive i London-klubben eller ej. Men den opmærksomme læser vil vide, at især Real Madrid har haft kig på den danske kreatør.

Nu beretter mediet Sunday Express, at Real Madrid vil sende Gareth Bale og 50 millioner pund (433 millioner danske kroner, red) til England, såfremt Christian Eriksen ryger den anden vej.

Gareth Bale er ved at blive frosset ud i Real Madrid. REUTERS/Sergio Perez Foto: SERGIO PEREZ Vis mere Gareth Bale er ved at blive frosset ud i Real Madrid. REUTERS/Sergio Perez Foto: SERGIO PEREZ

Gareth Bale har trods sine mange mål for kongeklubben ikke et godt navn i Madrid. Gareth Bale fik i øvrigt sit gennembrud i netop Tottenham, som han spillede for, før han kom til Madrid.

Det siges, at klubpræsident Florentino Perez ikke er tilfreds med Bale, og dermed kan han blive midlet til at målet, Christian Eriksen.

Eriksen selv har ikke sagt meget omkring sin fremtid, men i og med at han har 18 måneder tilbage af sin kontrakt, står han med de bedste kort på hånden. Han kan lade kontrakten løbe ud og skifte gratis.

Derfor kan han også presse Tottenham til at sælge ham til sommer, så klubben stadig kan tjene penge på.

»Tottenham vil forsøge at bruge alle tricks i bogen, men de kan ikke tvinge ham ind i et rum og låse døren. De kan ikke tvinge ham til noget. Og det er svært at huske mange af de her situationer, hvor en spiller har magten. Det er normalt altid Daniel Levy (Tottenhams ejer, red.), der sidder med magten i de her situationer. Han er meget klog og sørger for, at hans spillere bliver ved med at forny deres kontrakter, så de altid har mange år tilbage af aftalerne. Eriksen har spillet et klogt spil her, og jeg tror, at han skifter,« sagde Tom Collomosse for nylig. Han er vice-sportsredaktør på London Evening Standard, som dækker Tottenham tæt.

Hvad der egentlig sker er ikke til at vide, men flere Tottenham-fans er begyndt at irritere sig over Eriksens strategi.