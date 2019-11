Man må sige, at Jü​urgen Klopp er en populær mand i Liverpool.

Tyskeren har i hvert fald fået noget af en belønning af klubben.

Da Brendan Rodgers kom til Merseyside-klubben, købte han et hus til 3,75 millioner pund, svarende til 33 millioner kroner.

Men efter Liverpool fyrede Rodgers, og han røg til Celtic, stod hans hus i Merseyside tomt.

Brendan Rodgers. Foto: DAVID KLEIN Vis mere Brendan Rodgers. Foto: DAVID KLEIN

Da Jürgen Klopp overtog jobbet på Anfield efter Rodgers, foreslog Brendan Rodgers, at Klopp kunne bo til leje i hans hus.

Det takkede Jürgen Klopp og familien ja til, og det har de gjort lige indtil nu. For nu har Liverpool nemlig købt huset af Rodgers for 33 millioner kroner. Det skriver Daily Mail.

Det antages, at Liverpool har givet Klopp lov til at bo gratis i den syvværelses villa, selv om han skal betale skat af lejeværdien.

Liverpool planlægger at beholde huset som en investering og for at give fremtidige trænere i klubben mulighed for at bo der.

Ifølge Daily Mail har Liverpool afvist at kommentere sagen.

Grundet landsholdspausen er der lidt tid, til Liverpool og Jürgen Klopp skal i aktion.

Næste gang er 23. november, når de møder Crystal Palace på udebane.

Liverpool fører Premier League med otte point ned til Leicester og Chelsea og med ni point foran Manchester City efter 12 runder.