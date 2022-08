Lyt til artiklen

Skæbnetimen for to af Danmarks største fodboldstjerner nærmer sig – og det kan ende rigtig grimt.

Det burde ellers have været et lykkeligt fodboldeventyr, som man kun kan drømme om som dreng.

Men som det ser ud, kan tiden i FC Barcelona potentielt være ovre meget snart og munde ud i et sandt mareridt for Andreas Christensen og Martin Braithwaite.

På hver sin måde har Barca-danskerne ryggen mod muren i den gigantiske fodboldklub, som er kastet ud i et sandt kaos denne sommer, og ingen ved lige nu, hvor det ender – for klubben og de to danske landsholdsspillere.

Lad os starte hos den sidstankomne dansker i den spanske storklub, Andreas Christensen. Den 25-årige forsvarsspiller, som forlod Chelsea tidligere på sommeren for at lave sit drømmeskifte til catalonierne, er endnu ikke registreret som spiller i La Liga-sæsonen, som starter på lørdag.

FC Barcelona-ledelsen anført af præsident Joan Laporta kæmper for at få styr på finanserne, så klubbens mange opsigtsvækkende nyindkøb denne sommer, herunder 'AC', kan registreres til den nye sæson.

Men når klubben ikke dette i tide til, at La Liga kan godkende FC Barcelonas regnskaber, har Christensen en klausul i kontrakt, der gør, at han kan forlade klubben. Og så kan eventyret være slut, inden det er startet, hvis den penible situation ikke løses.

Meldingerne går på, at Christensen har is i maven og en tro på, at det nok skal lykkes for den optimistiske FC Barcelona-ledelse at finde en løsning. Det er dog blevet bemærket, at danskeren påfaldende nok har fjernet alt FC Barcelona-relateret indhold på sin Instagram-profil inden for de seneste dage. For at signalere sin utilfredshed?

En af løsningerne, der kan hjælpe FC Barcelona til at få registreret 'AC' og de andre nye stjerneforstærkninger, som eksempelvis Robert Lewandowski og Raphinha, er, at klubben kommer af med uønskede spillere i truppen.

En af dem er Martin Braithwaite, som træner Xavi Hernandez ikke ønsker at benytte, og som klubben gerne ser forsvinde, så de i stedet kan bruge lønkroner på de nye stjerner.

Det har fået FC Barcelona til at køre en decideret smædekampagne i den spanske presse mod den danske angriber, som har været i klubben i halvandet år, hvilket har fået fansene til at vende sig mod danskeren med pibekoncerter og grimme beskeder på de sociale medier til følge.

Braithwaite, som har fået fjernet sit rygnummer, ikke kom med på træningslejr, og som er blevet bedt om at finde sig en ny klub, ønsker ikke at forlade klubben, som han har kontrakt med to år endnu, uden at blive kompenseret økonomisk eller til første og bedste klub, som byder sig til.

I FC Barcelona har man ladet pressen forstå, at man er noget fortørnede over, at Braithwaite ikke bare uden videre finder sig en anden klub, når nu han har fået at vide, at han ikke skal regne med spilletid.

Der arbejdes nu på en løsning, men som man kan læse i dag i Barcelona-sportsaviserne, står Braithwaite fast på, at han skal have alle sin penge med, hvis FC Barcelona vil ophæve hans kontrakt.

For den 31-årige vestjyde, som også kæmper for at komme med Danmark til VM, er det, uanset hvordan det ender, en ærgerlig måde at få ødelagt sin tid i FC Barcelona, som ellers skulle have været et stort højdepunkt i karrieren.

Og for Andreas Christensen må det også være stressende, at optakten til hans første sæson – om alt går vel – i drømmeklubben forstyrres af kaos uden for banen.