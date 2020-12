RB Leipzig går videre fra Champions Leagues gruppe H, der tirsdag aften leverede flere former for drama.

Der var masser af dramatik, da Champions Leagues stærke og tætte gruppe H tirsdag aften skulle afgøres.

For mens RB Leipzig og Manchester United havde gang i en underholdende målfest i Tyskland, så blev gruppens øvrige kamp mellem Paris Saint-Germain og Istanbul Basaksehir afbrudt i den franske hovedstad.

Aftenens udvikling betyder i sidste ende, at Leipzig og Paris Saint-Germain kan fejre, at de er klar til forårets knockoutkampe i Champions League.

United må nøjes med avancement til Europa League.

Manchester United er ude af Champions League. Foto: Filip Singer Vis mere Manchester United er ude af Champions League. Foto: Filip Singer

Leipzig sikrede sig videre deltagelse i Champions League med en 3-2-sejr over United på hjemmebane. Tyskerne kom foran 3-0, inden United bragte spænding tilbage i opgøret med sene scoringer.

Det var wingbacken Angeliño, der allerede efter to minutter gjorde det til 1-0, da han resolut klappede bolden ind bag David de Gea i United-målet.

Den føring blev fordoblet efter knap et kvarters spil. Her var Angeliño i oplæggerens rolle, da han med et skarpt indlæg mod bageste stolpe fandt Amadou Haidara, der flugtede bolden i mål til 2-0.

Alt imens Leipzig bragte sig på sejrskurs, opstod der drama i Paris.

Her udvandrede Basaksehir, fordi kampens fjerdedommer angiveligt havde ytret noget racistisk i retning af tyrkernes bænk. Tirsdag aften klokken 23 var spillet endnu ikke blevet genoptaget.

I Leipzig fortsatte gruppens to øvrige hold deres hæsblæsende affære.

United var yderst tæt på at reducere til 1-2 godt 20 minutter før tid, da Bruno Fernandes knaldede et frispark på overliggeren.

I stedet var det dog Justin Kluivert, der i den anden ende scorede til 3-0.

Premier League-mandskabet fik reduceret til 1-3, da Bruno Fernandes eksekverede et straffespark ti minutter før tid.

Det blev også til 2-3, da indskiftede Paul Pogba kom højest på et indlæg. Han headede til bolden, som i sidste ende blev rettet i mål af et Leipzig-lår.

Englænderne fik lagt et tungt pres ned mod Leipzig-målet til sidst, men det lykkedes ikke at få målet, der ville have bragt dem videre.

PSG er videre sammen med Leipzig uanset udfaldet af kampen i Paris. Franskmændene er nemlig bedre indbyrdes end United.

/ritzau/