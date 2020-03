Aarhus-klubben AGF vil fremover ikke kun være en betydende spiller i fodboldmændenes Superliga.

På et pressemøde onsdag eftermiddag har klubledelsen i »Smilets by« fortalt, at man fra den kommende sæson også ønsker at være repræsenteret i Kvindeligaen.

Således har man besluttet at slå sig sammen med VSK Aarhus, der har licens til Kvindeligaen samt IF Lyseng, der har en stærk ungdomsafdeling.

»I AGF har vi gennem længere tid med stor interesse fulgt med i den positive udvikling, kvindefodbolden har gennemgået både nationalt og internationalt, og vi har også fået forskellige opfordringer fra klubber i Aarhus til at engagere os. Et samarbejde omkring kvindefodbolden med Jyllands to største klubber på medlemssiden, IF Lyseng og VSK Aarhus, flugter godt med vores fokus på at favne hele byen, og det er med til at brande AGF endnu stærkere både lokalt og nationalt,« citeres AGF's administrerende direktør Jacob Nielsen for at sige i en pressemeddelelse.

Jacob Nielsen, billedet, er administrerende direktør i Superliga-klubben AGF. Foto: Henning Bagger Vis mere Jacob Nielsen, billedet, er administrerende direktør i Superliga-klubben AGF. Foto: Henning Bagger

I denne siger han endvidere, at man i AGF gerne være med til at understøtte, at Aarhus fortsat kan være med til at præge toppen af dansk kvindefodbold.

»Det har samtidig været vigtigt for os, at der bliver skabt en bæredygtig, uafhængig model for elitefodbolden på pige- og kvindesiden – både sportsligt, økonomisk og organisatorisk - og den opgave vil vi i AGF i fællesskab med VSK Aarhus, Lyseng og forhåbentlig resten af byen gerne være med til at løfte,« siger Jacob Nielsen.



Hos både VSK Aarhus og IF Lyseng ser man spændende perspektiver i den nye eliteoverbygning.



»Med den gode udvikling, der sker i pige- og kvindefodbolden, kan vi i VSK Aarhus, indenfor rammerne af en amatørklub ikke længere løfte den økonomi og professionalisme, der skal til for at fastholde og udvikle det sportslige niveau og efterleve de stigende licenskrav. Derfor er vi også glade for, at vi sammen med AGF og IF Lyseng er nået til enighed om denne eliteoverbygning, som er det helt rigtige for byen. Kvinde- og pigefodbolden i Aarhus har et enormt potentiale, og ved at slå kræfterne sammen kan vi i endnu højere grad skabe et helt unikt elitetilbud til gavn for ikke bare Aarhus, men dansk fodbold« siger Leif Gjørtz Christensen, formand i VSK Aarhus.

Flemming Jensen, der er bestyrelsesmedlem i IF Lyseng, har denne kommentar til nyheden:



»I Lyseng har vi de seneste 10 år arbejdet hårdt for at skabe et attraktivt talentudviklingsmiljø. Vi er nået langt, og vi ser den nye overbygning med VSK Aarhus og AGF som det næste skridt i udviklingen og muligheden for at fastholde vores talenter i byen og give dem et stærkt tilbud. Hvis vi stadig skal kunne fastholde og tiltrække dygtige spillere og trænere, kræver det et endnu større setup hele vejen rundt, og det får vi med det nye samarbejde, som vi har store forventninger til.«



Eliteoverbygningen omfatter Kvindeliga- og U18 DM-hold, der fra den nye sæson vil komme til at spille under navnet AGF og i AGF’s spilledragt.

Netop nu ligger VSK Aarhus nummer fem i Kvindeligaen med 21 point efter 14 kampe. Det er ni point færre end Fortuna Hjørring på førstepladsen. På de to nedrykningspladser finder man Ballerup og Odense med henholdsvis fem og 10 point.