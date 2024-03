Farvel og tak til det schweiziske.

Det siger Bo Henriksen til sommer, efter FC Zürich onsdag bekræftede, at den karismatiske danske cheftræner ikke kommer til at forlænge sin kontrakt ved udløb denne sommer.

Og når det kommer til, hvad fremtiden i stedet skal byde på, har han stadig rigeligt med bolde i luften. De involverer ikke nødvendigvis trænergerningen.

»Der er en række ting, som jeg lagde på hylden, da jeg tog fra Danmark. Blandt andet noget tv, som, jeg synes, er skægt at arbejde med. Der er mange ting, der kunne være sjovt at lave, og det behøver ikke nødvendigvis være fodbold,« forklarer han til B.T.

Bo Henriksen har tidligere gjort sig som tv-ekspert på TV3 Sport og skulle også have været en del af TV 2's VM-dækning i 2022, men hans ansættelse i Zürich spændte ben for samarbejdet inden slutrundens begyndelse.

Når alt kommer til alt, er førsteprioriteten dog stadig at skulle stå i spidsen for en fodboldklub på et tidspunkt, og selvom han drømmer stort, holder han stadig døren på klem for en retur til Superligaen.

»Jeg håber og drømmer om, at der er en spændende mulighed til mig et eller andet sted. Det, håber jeg, kan lade sig gøre til sommer, og kan det ikke det, så måske i efteråret hvor folk begynder at blive fyret.«

Kunne det for eksempel være et comeback til Superligaen?

»Ja, jeg udelukker ikke noget. Der er rigtig mange dygtige klubber i Danmark, men der er også rigtig mange i udlandet, og det er klart, at det er da drømmen at forfølge noget i udlandet. Men der er ikke noget, jeg er for fin til som sådan,« siger han.

Først skal sæsonen dog færdiggøres i FC Zürich, som i øjeblikket befinder sig i en skidt periode i den bedste schweiziske række, hvor man ikke har vundet de seneste syv kampe.

Selvom man er langt fra at kæmpe med om titlen, så ligger man dog stadig til at blive en del af mesterskabspillet på ligaens femteplads.