Siden Mauricio Pochettino overtog tøjlerne hos franske Paris Saint-Germain, har rygterne svirret.

Ville det betyde, at Christian Eriksen ville blive genforenet med sin tidligere træner i storklubben efter en tid i Inter, der indtil videre ikke er gået helt som håbet?

Netop den danske landsholdsspiller blev nævnt på tirsdagens pressemøde, som var Pochettinos første i spidsen for Paris-klubben. Men han ville ikke tale om danskeren.

»Det er ikke det rigtige tidspunkt at tale om rygter. Vi er lige kommet hertil for et par dage siden,« sagde den nye PSG-træner ifølge det franske medie L'Equipe, da han blev spurgt til en mulig dansk tilgang.

»Vi følger vores skadede spilleres vej tilbage, og vi taler sammen med Leonardo (sportsdirektør i PSG, red.). Det er rigtigt, at en klub som PSG kigger på alle muligheder, især i en svær periode som denne her på grund af sundhedskrisen,« sagde Pochettino.

Eriksen og den argentinske træner kender hinanden særdeles godt, og de havde stor succes, da de arbejdede sammen i Tottenham fra 2014 til 2019. Her var danskeren en af nøglefigurerne på holdet, og en genforening kunne potentielt ligge i kortene.

I sidste uge fortalte Fabrizio Romano, som er en af Europas største transferjournalister med over to millioner følgere på Twitter, at Eriksen er så godt som fortid i Inter, selvom klubben ikke har fået officielle henvendelser.

»Inters plan med Eriksen er meget klar: De vil af med ham, og Eriksen vil væk. Så han er ude! De skal nu sammen finde en løsning, og det skal ske hurtigst muligt. Inter er ikke glad for spilleren, hans spillestil passer ikke ind, men endnu har ingen klubber henvendt sig,« sagde han til B.T.s podcast 'Transfervinduet'.

Foruden PSG er West Ham også en af de klubber, der særligt spøger på rygtebørsen i forhold til at bejle til snart 29-årige Eriksen, som ikke har formået at sætte sit præg på Inter.

Siden han skiftede til den italienske klub, har han blot spillet 25 kampe, og det er kun de 12 af dem, der har været fra start.