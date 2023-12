Han havde en lang, succesfuld karriere, hvor målene blev banket ind på striben.

Men det var ikke kun fodbold, Samuel Eto'o havde travlt med.

Han var også sin kone utro med en italiensk kvinde, der hedder Anna Maria Barranca.

En affære, der i 2002 kom et barn ud af. Samuel Eto'o har dog aldrig anerkendt, at han er faren til datteren Annie.

Men i 2015 slog en dna-test fast, at det var tilfældet, og en dommer dømte ham til hver måned at betale cirka 75.000 kroner i børnebidrag hver måned.

Og det har han gjort. Indtil nu. For betalingerne er pludselig stoppet, hævder datteren, overfor Gazzetta dello Sport, skriver Marca.

Datteren, der i dag er 21 år gammel, har forsøgt at række ud til sin far, men hvert forsøg har været forgæves, så nu har hun set sig nødsaget til at gå rettens vej.

'Annie er ikke økonomisk uafhængig, hun studerer væk fra hjemmet og får støtte af sin mor, som knap nok formår at sikre hende et anstændigt liv. Hun lider under en skrøbelig psykologisk situation, hvor hun mangler en faderfigur,' lyder det i de dokumenter, hun har præsenteret til anklagemyndigheden i Milano.

Dette er langt fra den første sag om manglende anerkendelse af faderskab og betaling af børnepenge, som Samuel Eto'o har været involveret i.

I 2018 dømte retten, at han skulle betale børnepenge til Maria Angeles Pinedas, som han havde fået en datter med – dette har han dog ikke gjort.

Og i 2019 var det så en kvinde ved navn Adileusa do Rosario Neves, som hævdede, at Samuel Eto'o var far til hendes datter, Erika. Det bekræftede en dna-test, og den tidligere angrebsstjerne blev nok en gang dømt til at betale børnepenge – hvilket han ikke har gjort.

Samuen Eto'o tørnede blandt andet ud for storklubber som Barcelona og Inter Milan, med hvem han begge vandt Champions League. Efter sin karriere er han blevet præsident for Camourons fodboldforbund.

Hvilket heller ikke har været uden kontroverser.

