FC København-træner Jacob Neestrups ego er blevet ramt - og han har skumlet i irritation, når han har læst skriverier om sit hold i den sidste tid.

For FCK er af medier og eksperter blevet skrevet ud af guldkampen efter en resultatmæssig frygtelig start på mesterskabsspillet med nederlag til Brøndby og FC Nordsjælland, der har betydet, at hans mandskab er seks point efter de to hold i toppen af rækken.

Og dén slags skriverier rammer Neestrup personligt. Det indrømmer træneren efter den hektiske 2-2-kamp i Herning søndag, hvor FCK - ganske fortjent - reddede et point sent i opgøret, da han blev spurgt om FCKs chancer i guldkampen.

»Jeg jubler ikke over et point i Herning - overhovedet. Men der er noget i den følelse, vi tager med ind i bussen, som vi skal bruge konstruktivt henover ugen.«

Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Adam Vaughan/EPA/Ritzau Scanpix

»Men jeg kan bare sige: Vi har ikke givet op. Jeg tror på, at FC København kan blive dansk mester. Det er helt fair, at I (pressen, red.) har os ude, fordi vi ikke har leveret og har været for dårlige.«

»Det er helt fair, og jeg kan forstå det. Men vi giver altså ikke op - og vi må på den igen,« siger træneren, der altså nægter at give slip på gulddrømmene.

Er det irriterende at læse?

»Ja. Ja. Mit ego og min forfængelighed kan ikke klare det. Men det må vi så lave om på. Jeg synes, det er helt fair, at I har nogle andre foran os. De har gjort det bedre efter 25 kampe. Men vi har ikke givet op - og vi kommer til at give alt, hvad vi kan indtil absolut sidste kamp, sidste minut og sidste sekund. Og så må vi tage det til den tid,« siger træneren, der dog erkender, at seks point op ikke er optimalt.

Men når topholdene møder hinanden på kryds og tværs, så kan det gå hurtigt - og FCK leverede i kampen mod Herning noget af det, som Neestrup rigtig gerne vil se fra sit hold.

»Jeg er mest tilfreds med, at vi ikke gav op. Det er hovedet mod muren at komme bagud 2-1 her. Da det gjorde allermest ondt og var allermest mørkt i dag, steppede vi op og havde det i os, at vi kom tilbage. Og det er vel fortjent - i hvert fald i min mening,« siger FCK-bossen.

Og dét har FCK arbejdet på i den sidste tid, hvor søndagens anfører Lukas Lerager blandt andet pegede på, at der har 'manglet respekt' blandt holdkammeraterne.

»Det er det med at kæmpe for hinanden og at man kan se, at det betyder noget. Det har vi manglet. Den der fandenivoldskhed. Når man kan se, at en har brug for hjælp, så skal man tonse ned og give den en skalle.«

Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

»Vi er sammentømret som gruppe, men man skal kunne se det mere - og det kunne vi i dag. Det var en god indsats,« siger Lukas Lerager, der til dagen var valgt som anfører og høstede store roser af Jacob Neestrup.

»Han er en arbejdshest og en spiller, der godt ved, at det spidser til nu. Han lægger sig ikke ned, bare fordi det ikke er gået vores vej i de sidste uger, og det er det, vi har brug for,« siger Neestrup og glæder sig over holdets udtryk søndag:

»Det er noget af det, vi har sat på. Både spillerne og mig. Vi skal lave de perfekte returløb, vi skal lave de perfekte løb i feltet, vi skal være bedre til at lave frispark midt på banen. Ellers sylter vi holdkammeraterne. Det er der, at vi er,« siger Neestrup og peger på, at han også har et ansvar i de sidste ugers resultater.

Mandag kan FC Nordsjælland gå á point med FC København på tredjepladsen, mens Brøndby og FCM er seks point foran Løverne med syv runder tilbage af sæsonen.