Det løftede øjenbryn i både Danmark og Norge, da FC Midtjylland for snart et år siden solgte Alexander Sørloth til Premier League-klubben Crystal Palace.

Den norske landsholdsangriber blev nemlig den dyreste spiller i Superliga-historien, da de senere danske mestre sendte ham til London på januar-vinduets sidste dag.

75 millioner kroner skiftede hænder den januar-aften. Siden er det beløb steget til cirka 100 millioner kroner. Kommer alle bonusser i spil, kan Sørloth-handelen i teorien ende med at være 141 millioner kroner værd for FC Midtjylland.

Men det er i teorien. For selv om FCM kan score over 20 millioner, hvis Crystal Palace holder sig i Premier League i endnu en sæson, har Alexander Sørloth ikke formået at bide sig fast i London-klubben.

Sørloth (th.) er kun blevet brugt som indskifter i Crystal Palace. Foto: ED SYKES

Sørloth har blot spillet 173 minutters Premier League-fodbold i denne sæson, og nu vil Crystal Palace gerne leje ham ud.

Det har fået hans tidligere træner i FC Midtjylland op af stolen. Jess Thorup og hans nye belgiske klub, Gent, forsøger nu at strikke en lejeaftale sammen, der sender Sørloth tilbage i armene på den træner, han havde så stor succes hos forrige efterår.

Belgiske Het Laatse Nieuws melder, at de to klubber er langt i forhandlingerne om en lejeaftale. Og noget kunne tyde på, at Alexander Sørloth også selv ønsker at få spilletid i benene.

– Det eneste jeg kan sige, er at jeg behøver spilletid. Jeg er ikke så interesseret i at sidde på bænken i længere tid, sagde Sørloth tidligere på året til TV2 Norge.

Nu kan han blive genforenet med Jess Thorup. Ikke i Herning - men i Belgien.