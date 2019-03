Hvad er Kasper Hjulmands næste udfordring?

Det spørgsmål har rejst sig flere gange hen over de seneste måneder, og som for alvor blussede op igen mandag, da han med øjeblikkelig virkning stoppede som træner i FC Nordsjælland.

Står det til Keld Bordinggaard, der var assistent for Kasper Hjulmand i Mainz, er der ingen tvivl om, hvor han skal hen. Eller måske rettere hvor han ikke skal han.

»Han skal sydpå,« lyder det øjeblikkeligt fra Keld Bordinggaard.

Keld Bordinggaard, Bo Svensson og Kasper Hjulmand under tiden i Mainz. Bo Svensson er i dag U19-træner i Mainz. Foto: FREDRIK VON ERICHSEN Vis mere Keld Bordinggaard, Bo Svensson og Kasper Hjulmand under tiden i Mainz. Bo Svensson er i dag U19-træner i Mainz. Foto: FREDRIK VON ERICHSEN

»Jeg håber, han får en mulighed a la Anderlecht igen lidt nede på kontinentet. Jeg synes, han har fortjent en klub, der spiller med om titler. Og også, at det bliver et skridt nærmere de fem store ligaer.«

Bordinggaard peger især på Holland og Belgien som mulige destinationer, hvor Hjulmand både vil passe ind og få tilbud fra en topklub.

»Trænere med klare idéer og planer, når holdet har bolden og kan føre dem ud i livet, findes der ikke mange af. Så skal vi helt ned til Frankrig og Spanien, hvor der er sket meget de sidste par år.«

»I Holland og Belgien vil han allerede nu kunne bidrage med noget af det, som især hollænderne traditionelt er gode til og er ved at blive rigtig gode til igen. Jeg synes, han har rigtig meget at byde på,« siger Keld Bordinggaard.

Hjulmand og Bordinggaards tid i Mainz kom til ende efter ni måneder i klubben med sløje resultater.

Da de to samt Flemming Pedersen, der overtager trænerposten i FC Nordsjælland, sluttede deres tid i Mainz, var de meget opmærksomme på at finde ud af, hvad oplevelsen havde givet dem af læring for fremtiden. Men ifølge Bordinggaard var det ikke lige til.

»Jeg synes faktisk ikke, Kasper gjorde ret meget galt. Der var nogle personlige relationer, som var svære at få til at fungere. Det var mere det, der var årsagen, end der var et behov for, at Kasper skulle lære en hel masse,« siger Keld Bordinggaard, der dog ser en udvikling for Hjulmand hen over de seneste sæsoner i FC Nordsjælland.

»Opholdet i Mainz er en ledelseserfaring fra en nation og en klub på et - jeg tror ikke vi generer nogen ved at sige det - højere niveau end i Superligaen. Han har bevaret sin tilgang til spillet, men også, tror jeg, skærpet sin evne til at få det udtrykt. Også til lidt større forhold end i Danmark.«