Alle top 6-hold i England kan bruge Christian Eriksen. Alle.

Sådan lyder det fra den tidligere Manchester United-profil og nuværende tv-ekspert Gary Neville, der endda har et meget konkret forslag til Christian Eriksens fremtid og rolle.

Han ville være perfekt for Champions League-finalisterne fra Liverpool, mener Neville.

»Hvis du er en top 6-klub og på udkig efter en til at spille på en tre-mands-midtbane, måske i 30 kampe, så ville man tage ham. Han kunne spille for Manchester City, han kunne spille for Liverpool eller en af de andre top 6-hold,« siger eksperten ifølge The Mirror.

Hvis Eriksen skulle ind på øverste hylde, så ville der nok være en kamel at sluge for den 30-årige danske stjerne. Neville ville i hvert fald have ham til at udfylde samme rolle, som Xherdan Shaqiri gjorde fra 2018 til 2021. Her nåede den lille schweizer 63 kampe samt otte mål og ni assists.

Eriksen kunne gøre som ham, lyder opfordringen.

»Jeg siger ikke, at han skal starte hver gang, men come on. Se på, hvad Shaqiri gjorde for Liverpool i et par år. Hvis Liverpool mangler en at erstatte Thiago med, hvis han får en skrub, hvorfor så ikke se Eriksens vej?, siger Neville om sine tidligere rivaler fra Liverpool.

»Hvorfor ikke tage ham i et par sæsoner, så han kan udfylde den rolle? Han er suveræn. Han er en suveræn prof, en stor spiller, hans kvalitiet på bolden er utrolig. Brentford spillede her på Old Trafford i en kamp, som United vandt, men Eriksens pasningsspil var af en anden verden.

»Jeg har lige fået tanken, men Liverpool mangler midtbanespillere. De mangler folk, der kan fodre angriberne, og for at være ærlig: Hvorfor ville man ikke skrive under med Eriksen?

Makkeren i tv-studiet er Jamie Carragher, der selv havde en glorværdig Liverpool-karriere. Han er ikke helt solgt på ideen, for han kan faktisk godt lide fortællingen om Eriksen og Brentford.

»Jeg kan godt lide, at han er her. Jeg ved, han kunne tage til en større klub, men han er et slags synonym med Brentford sammen med træneren. Jeg vil gerne have, at han bliver,« siger Carragher.

Eriksen skal i hvert fald mødes med den mindre London-klub og siger selv, at han 'har en ide' om, hvor han skal spille.

I første omgang skal han mødes ind til landsholdssamling i forbindelse med de kommende Nations League-opgør mod Frankrig, Østrig og Kroatien.