Det er ikke gået stille for sig, efter at fodboldlegenden Diego Maradona døde onsdag i sit hjem.

Nu er endnu en historie kommet frem, og den omhandler en opgravning af hans lig og en faderskabstest.

Den 19-årige mand Santiago Lara er overbevist om, at fodboldlegenden er hans far, og han har derfor indgivet en anmodning om opgravning af liget til en familieret i den argentinske by La Plata. Det skete to dage efter Maradonas død. Det skriver Evening Standard.

Santiago Laras advokat, Jose Nunez, skrev til retten og bad om, at fodboldspillerens krop graves op, så en DNA-test kan udføres.

Santiago Lara.

I et interview fredag med den lokale tv-station Telemundo forklarede Santiago, at hans mor, Natalia Garat, var en ung model, da hun mødte Maradona.

I en alder af blot 23 år blev hun syg med lungekræft, og det var i den forbindelse, at hun fortalte sin daværende kæreste, Marcelo Lara, at Santiago var søn af den verdensberømte sportsmand.

Moderen døde, da Santiago var tre år gammel, og det var først, da Santiago blev 13 år, at han fandt ud af sandheden.

Her fandt han et billede af Maradona, hvor hans eget ansigt var klistret på nedenunder billedet.

Diego Maradona er død i en alder af 60 år.

»Jeg var chokeret, jeg forstod det ikke,« fortalte Santiago til Telemundo.

»Jeg ringede til min far (Marcelo Lara red.) og spurgte ham om det. Han fortalte mig alt. Jeg var 13 år gammel.«

Maradonas advokater havde på det tidspunkt anmodet om en privat DNA-test, men den blev aldrig udført, forklarede Santiago.

Sidste år blev Santiagos historie offentliggjort, da fodboldspillerens advokat Matías Morla sagde, at det var muligt, at den unge mand kunne være Maradonas søn.

Selvom Santiago er urolig for, at argentinernere og Maradona-fans vil vil blive sur over hans anmodning, så valgte han altså at anmode om opgravning af liget alligevel.

»Hvis jeg ikke gør det, hvordan får jeg så nogensinde det DNA?«

Han understregede, at ikke var økonomisk motiveret og tilføjede:

»Jeg vil bare vide, hvem jeg er.«