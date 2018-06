Fodbold på storskærm, kolde øl i køleskabet, gode venner og masser af dansk patriotisme. Det er torsdag eftermiddag, og du er mere end klar på at se Danmark give australierne prygl på banen i Samara Arena i Rusland. Desværre har du også et job at passe.

Det kan være fristende at grøde sin stemme og ringe til chefen og melde sig syg, eller måske opdigte et sygt barn for at få fri til kickoff klokken 14. Men ifølge Flemming Dreesen, ansættelsesretschef hos Dansk Arbejdsgiverforening, skal man være påpasselig.

Pjæk, sygemelding og barnets første sygedag

»Hvis man bare bliver væk fra arbejde, så er det jo pjæk. Og det kan man altså blive bortvist for, hvis det bliver opdaget. Det samme gælder, hvis man melder sig syg uden at være det, eller finder på, at ens barn har første sygedag. Hvis det er løgn, så er det pjæk, og det er alvorligt,« siger Flemming Dreesen, der anbefaler, at man prioriterer at bruge en feriedag, hvis man har den mulighed.

Omsorgsdag

Har man ingen feriedage tilbage, og er man desperat efter at få fri, så mener ansættelsesretschefen, at den bedste mulighed er at bruge en såkaldt omsorgsdag - hvis man altså har børn.

Fakta Omsorgsdage Alle offentligt ansatte fædre og mødre har ret til omsorgsdage til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år. Er du offentligt ansat og er blevet forælder efter den 1. oktober 2005, har du ret til to årlige omsorgsdage per barn. Retten gælder fra og med fødselsåret og til og med det år, hvor barnet fylder syv år. Hvis du er ansat i en privat virksomhed, fremgår det af din overenskomst, kontrakt eller lignende, om du har ret til omsorgsdage. Din offentlige arbejdsgiver kan ikke kræve nogen begrundelse for, at du ønsker at holde omsorgsdagene, og bør imødekomme dit ønske om omsorgsdagen, med mindre det er uforeneligt med arbejdet. Du kan holde omsorgsdagene som halve eller hele dage. Efter aftale med din offentlige arbejdsgiver kan du også holde omsorgsdage timevis. Kilde: Borger.dk

Alle offentligt ansatte fædre og mødre - og enkelte privat ansatte - har ret til at holde fri fra arbejde for at drage omsorg for barnet på sygedage, skolefridage, udflugter osv. Og her er det værd at tjekke op på arbejdspladsens regler, hvis man vil se fodbold en eftermiddag.

»Der er som udgangspunkt ikke noget i vejen for at blive hjemme sammen med barnet eller at tage ud og se fodbold på storskærm sammen. Det kommer an på, hvilke aftaler man har. Men så skal det selvfølgelig være sammen med barnet - det er jo det, det går ud på,« siger Flemming Dreesen.

»Er chefen også ude at se fodbold, og ser vedkommende, at du er der uden dit barn, så er det pjæk, og pjæk er som udgangspunkt bortvisningsgrund.«

Se fodbold på arbejdet

Har du hverken feriedage, børn eller samvittighed til at pjække, håber ansættelsesretschef hos Dansk Arbejdsgiverforening, at du har en god relation til chefen.

»Hvis dine arbejdsopgaver tillader det, kan du prøve at lave en aftale om at rykke arbejdet og lave det senere hen,« siger han.

»Hvis det er normal procedure, at man f.eks. gerne må være på sociale medier i arbejdstiden, kan det også være, man får lov at se fodbold på iPad eller computer, så længe man stadig kan passe sit arbejde. Det er klart, at man ikke kan se fodbold, hvis man er buschauffør, pilot og lignende, men ellers kan det være, at hele arbejdspladsen er interesseret i at lave en aftale om, at man ser kampen undervejs.«

Tømmermænd

Lykkedes det dig at få fri, fik du muligvis fejret det med masser af fadøl. Men der er jo også en dag i morgen, fortæller eksperten.

»Du skal kunne passe dit arbejde, men som sådan er tømmermænd okay dagen efter, selvom jeg da vil fraråde det. Og i særdeleshed hvis du har noget med sikkerhed, transport at gøre eller virksomheden har en nultolerancepolitik, går det jo ikke at have bare den mindste spiritus i blodet. Så er det en alvorlig sag,« siger Flemming Dreesen og tilføjer for god ordens skyld:

»Tømmermænd berettiger ikke til lovligt forfald på grund af sygdom. Så man må søge at bruge en feriedag, hvis man af den grund ikke kan passe arbejdet.«

