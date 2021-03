Landsholdet er blevet hårdt kritiseret, efter spillerne i søndagens kamp mod Moldova protesterede mod de dårlige forhold, som migrantarbejderne bliver budt i Qatar.

Danskerne har blandt andet fået hug for, at skriften på trøjen – hvor der stod ‘Football Support Change – var alt for lille, ligesom at selve aktionen blot varede ganske få sekunder.

Nu melder spørgsmålet sig så, om landsholdet igen har tænkt sig at protestere, når Danmark onsdag møder Østrig i VM-kvalifikationen?

Og om danskerne i så fald har tænkt sig at gøre noget anderledes?

Men da B.T. på tirsdagens pressekonference spurgte Thomas Delaney og Pierre-Emile Højbjerg, om vi kunne forvente at se en lignende protest, blev der svaret meget kortfattet, da Delaney lænede sig frem mod mikrofonen.

»Det er noget, vi kommer til at kigge på. Ganske kort,« lød det fra midtbanespilleren.

Flere andre nationer – blandt andet Norge og Tyskland – har fået ros for deres måde at protestere på, hvilket altså står i kontrast til den modvind, som har mødt det danske landshold.

Ifølge landstræner Kasper Hjulmand bliver danskerne dog ikke behandlet fair.

Hjulmand mener ganske enkelt, at spillerne bliver ‘taget som gidsler’ i en debat, der er alt for ‘skinger’.

»Uanset hvad spillerne gør, så vil der være nogen, som kritiserer det. Da vi lavede en markering om antidiskrimination, synes nogen, at det var en fejl overhovedet at markere sig. Nu var det så en for lille markering i forhold til Qatar. Jeg vil hæfte mig ved, at vi taler om menneskerettigheder nu. Det er vel for helvede godt?,« sagde Kasper Hjulmand på et pressemøde mandag.