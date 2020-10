FCK rejste sig søndag efter flere skuffelser på stribe, og Viktor Fischer tror stadig på en sjov sæson.

FC København kom søndag tilbage på sejrskurs efter en skidt sæsonstart i Superligaen og skuffende exit i Europa League-kvalifikationen torsdag.

Det skete, da FC Nordsjælland blev besejret med 3-2 på hjemmebane.

- Når vi kigger tilbage på de første par runder og den tabte europæiske kampagne, så er det rigtig dejligt at få point på kontoen, siger Viktor Fischer.

Den 26-årige kantspiller er ved at spille sig i gang igen efter en lang skadespause, og søndag leverede han en god præstation. Han blev blandt andet noteret for en assist og fremprovokerede et straffespark.

Fischer erkender, at der har været krisestemning i københavnernes omklædningsrum oven på den svære start på sæsonen.

- Selvfølgelig har der det. Der er krise i København, så snart man taber to kampe i træk. I Vejle føltes det, som om at vi tabte, siger han.

I tredje spillerunde spillede FCK uafgjort med oprykkerne fra Vejle, der udlignede til 2-2 to minutter inde i overtiden.

- Så ja, der har været krisestemning, og nu skal jeg passe på, hvad jeg siger, men det er der jo til dels stadig. Men den her sejr giver håb, og vi arbejder videre efter landsholdspausen, siger Viktor Fischer.

- Jeg tror, at vi har et hold, der kommer til at lege med i den sjove ende.

I søndagens sejr stod angriberen Jonas Wind, der for nylig blev udtaget til landsholdet for første gang, for to scoringer.

Han er glad for at gå på landsholdspause med en god fornemmelse.

- Det var en tiltrængt sejr. Den faldt på et tørt sted.

- Jeg tror aldrig, jeg har haft så dårlig en følelse, som jeg havde i torsdags. Det var helt forfærdeligt. Det var en sort dag, der gjorde rigtig ondt, siger Jonas Wind.

FC København har nu fire point efter fire kampe i Superligaen.

Det samme har FC Nordsjælland. Og det stiller cheftræner Flemming Pedersen sig nogenlunde tilfreds med.

- Det har været okay. Både spillemæssigt og resultatmæssigt. Hvis man skulle sige, hvad der er realistisk efter de første fire kampe, så kunne man godt sige, at man kan være tilfreds med fire point.

- Vi har nu overstået tre svære udebaner, siger træneren.

FCN har hidtil været på besøg hos FCK, OB og Brøndby.

/ritzau/