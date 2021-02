FC København-stjernen Viktor Fischer kom for anden mandag i træk i fokus i forbindelse med et straffespark begået på ham.

Ligesom i sidste uges omdiskuterede kamp mod Sønderjyske blev der i aftenens kamp mod Lyngby begået et tvivlsomt straffespark mod Fischer - og at dommerens hjælpende hånd, VAR, ikke omstødte dommen, blev straks genstand for stor opstandelse på de sociale medier.

Da Viktor Fischer efterfølgende blev konfronteret med situationen af TV3 Sport, kunne han ikke lægge bånd på sin irritation.

»Jeg er fuldstændig ligeglad med billeder. I situationen tager jeg et træk, jeg dribler forbi to mænd, og så er der et benspænd, som jeg falder på. Jeg synes, der er straffe. Billederne viser 17 forskellige ting fra 17 forskellige vinkler. Og jeg gider ikke, at vi har et system - der skulle gøre sporten bedre - som jeg så skal stå og forholde mig til hver eneste gang, fordi der bliver begået et straffespark på mig.«

FCKs Viktor Fischer under superligakampen mellem Lyngby Boldklub - FC København på Lyngby Stadion, mandag den 22 februar 2021.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix)

»Det er jo en katastrofe. Det fungerer jo ikke,« lød det kontant fra den tidligere landsholdsspiller.

Han blev efterfølgende spurgt af TV3's reporter til, hvorfor han rystede på hovedet umiddelbart efter, at dommeren havde peget på straffepletten. Og det spørgsmål gjorde ikke FCK'eren mere medgørlig.

»Du tænker, at jeg ryster på hovedet sådan ligesom 'ej, der er ikke straffe, dommer'? At jeg viser til dommeren, at der ikke er straffe? Det er det, du tænker? 'Ej, dommer, den er der ikke'?«

»Der er tre-fire spillere, der råber, at der ikke er straffespark. Og jeg kan kun ryste på hovedet af dem, for selvfølgelig var der det. Så går jeg rundt og snakker med dem. Jeg siger, 'der er benspænd'. Så siger jeg 'lad os kigge på VAR - det er jo derfor, at det er der'. Og så er der straffespark alligevel,« konstaterede Viktor Fischer.