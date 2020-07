Viktor Fischer er ikke som andre fodboldspillere.

FC København-spilleren viste sig sidste år frem som den mest vokale fodbold-stemme i kampen mod homofobiske tilråb på tribunerne. Og hans interesser rækker længere ud, end hvad du ofte ser på fodboldspilleres sociale medier.

De sociale medier gør Viktor Fischer sig ikke meget i selv. Snarere nyder han at læse en god bog.

Søndag var FCK-kanten med i DR2-programmet 'DR2 bringer litteraturen ud', hvilket tv-kanalen torsdag delte et klip af på sin Facebook-side.

Her fik Viktor Fischer lov til at anbefale en bog - og i øvrigt også lige udtrykt sin mening om stereotyperne omkring fodboldspilleres interesser.

»Det er da alligevel det værste, der kan ske, at jeg skal belæres om litteratur eller kultur helt generelt af en fodboldspiller. Men vi lever i en verden, hvor psykopater er præsidenter. Og jeg kunne så sent som i morges læse, at Nye Borgerlige simpelhten er steget i meningsmålingerne.«

»Så det kan være, at vi simpelthen skal til at vænne os til, at fodboldspillere også kan snakke med om litteratur,« siger Viktor Fischer.

Anbefalingen blev Johannes Møllehaves 'På myrens fodsti' fra 1975.

»Den er vittig, humoristisk, og den er også i sekvenser så sørgelig, at tårerne næsten triller,« forklarer Viktor Fischer.

Kigger man i kommentarfeltet til DR2's Facebook-opslag, så får den 26-årige FCK-spiller og DR både hug for hans optræden i programmet, mens der også er en masse ros til Viktor Fischer for at byde ind med holdninger i litteraturens verden.

'En, hvor sympatisk en fyr. Dejligt når unge gider at læser bøger. Du er topfin.'

'Jeg husker et citat fra Dennis Rommedahl på en rundtur på et hotel, hvor han siger: »Her kan man sætte sig og læse. Hvis man kan læse. Altså - vi er fodboldspillere.« V.F. kan i den grad læse.'

'Rart at opleve en fodboldspiller, der rummer mere end den sidste nye tatovering.'

'Bryder mig generelt ikke om Viktor Fischer. Men må sige, han overrasker mig positivt her. Vil nok se lidt anderledes på ham nu.'

Se klippet hos DR2 her.