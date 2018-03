Viktor Fischer kalder det logisk, at han er blevet reserve på det danske fodboldlandshold.

Brøndby. Landstræner Åge Hareide afslørede onsdag, hvilke 11 spillere der begynder på banen i torsdagens testkamp mod Panama.

Viktor Fischer var ikke blandt de udvalgte spillere, men det havde han heller ikke regnet med.

Offensivspilleren er efter januarskiftet til FC København ellers inde i sin bedste stime, hvad angår spilletid, siden han i efteråret 2015 tørnede fast ud for Ajax.

- Jeg er i kampform nu. Jeg kan spille kampe, og jeg kan levere ud af det blå, hvis det er det, der skal til. Det er noget helt andet at spille hver weekend. Det føles dejligt, og det giver en masse selvtillid.

- Jeg håber, at jeg kan få nogle minutter i de to landskampe eller i den ene af dem. Men jeg har også set, hvordan vi har præsteret rigtig godt med holdet.

- Hvis det er uden mig på banen i øjeblikket, så er det sådan, som det er, siger Viktor Fischer.

Spørgsmål: Så det er logisk at starte med dig på bænken?

- Ja, det er logisk. Den måde, som vi har haft succes på tidligere, har været med mig på bænken, og mon ikke det også er det nu, siger Viktor Fischer.

Landstræner Åge Hareide har bebudet, at han vil have to spillere på hver plads med til VM. Det vil sige seks spillere til de forreste tre positioner i landstrænerens 4-3-3-formation.

Til den aktuelle landsholdssamling har nordmanden udtaget syv spillere til angrebspladserne. Viktor Fischer har ikke en fornemmelse af, hvor han står i VM-kapløbet.

- Jeg ved det ikke, jeg har ikke forholdt mig til det, og det interesserer mig ikke, siger han.

Hareide starter uden Viktor Fischer mod Panama. Landstræneren har dog bebudet mindst fem udskiftninger under kampen.

Følgende 11 starter for Danmark (4-3-3):

Kasper Schmeichel - Henrik Dalsgaard, Simon Kjær, Mathias "Zanka" Jørgensen, Jens Stryger Larsen - William Kvist, Christian Eriksen, Thomas Delaney - Yussuf Poulsen, Nicolai Jørgensen, Pione Sisto.

/ritzau/