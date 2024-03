Forhandlingerne har før skabt historisk store blamager i dansk fodboldhistorie.

Og nu er det atter tid til, at DBU og Spillerforeningen forhandler landsholdsaftaler på plads for både herre- og kvindelandsholdene - aftaler, der blandt andet drejer sig om vilkårene for landsholdsspillere i forhold til kommercielle rettigheder og honorering.

Ét af de store samtaleemner op til de nye aftaler har været, om landsholdsspillerne skal have ligeløn - eller lige honorering, som DBU gerne vil kalde den betaling, fodboldspillere får for at stille op i rødt og hvidt.

Ligelønssnakken var dog ikke en, som landstræner Kasper Hjulmand overhovedet havde lyst til at blande sig i, da han tirsdag mødte pressen i forbindelse med udtagelsen af sin landsholdstrup til de forestående kampe mod Schweiz og Færøerne.

»Det lader jeg de kloge herrer om. Jeg fokuserer på det her,« svarede landstræneren hurtigt, da B.T. spurgte ham.

Hvordan kan det være? Du plejer gerne at give dine holdninger til kende?

»Jamen, det gør jeg. Jeg står her med landsholdsudtagelse og ser frem mod det og holder mig til det. Vi har dygtige folk, der tager sig af det,« sagde Hjulmand, der 'ikke aner', om landsholdets Spillerråd har fået sat tid af til at indgå i forhandlinger under den kommende landsholdssamling.

Ligelønnen - eller honoreringen - har længe været et emne i fodboldverdenen, hvor eksempelvis Norge, Sverige, England og Brasilien var nogle af de første til at indføre det over de seneste år.

Og snakken blussede igen op i dansk regi, da DBUs fodbolddirektør Peter Møller i et interview med Ekstra Bladet i efteråret 2023 åbnede for DBUs ønske om lige honorering på tværs af landsholdene - trods stor forskel på, hvad landsholdene tjener ind til DBUs kasse.

I januar bekræftede DBU-direktør Erik Brøgger Rasmussen, at man med Spillerforeningen har drøftet lige honorering i de igangværende forhandlinger med Spillerforeningen, men tirsdag har DBU-formand Jesper Møller overfor DR Sporten givet udtryk for, at lige honorering næppe bliver en del af aftalerne denne gang.

Dertil er forskellen på de kommercielle indtægter på de to landshold for stor - men det er et mål for fremtiden.

»Det synes jeg jo. Det er altid et mål, at der skal være ligestilling mellem kønnene. Det er jo helt normalt, når vi er i Danmark. Det er en rejse, vi er på. Det er det jo også i Uefa og Fifa. Vi skal tættere på det, og det fornemmer jeg, der er fuld enighed om,« siger Jesper Møller til DR Sporten og understreger i stedet, at han og DBU vil kæmpe for større ligestilling sportsligt - blandt andet omkring faciliteter og rammerne for de kvindelige landsholdsspillere.

Den nuværende aftale for herrelandsholdet udløber efter sommerens EM og Jesper Møller håber på, at en ny aftale landes under 'god ro og orden inden alt for længe' - i stedet for Vikarlandsholds-gate i 2018.

Og så vil han se mod kvindernes aftale, der også først udløber i 2025.

Her slår Jesper Møller fast, at DBU er klar og nødt til at investere mere i kvindelandsholdet, ligesom Erik Brøgger Rasmussen tidligere har fortalt til Ritzau, at herrerne ikke skal rammes af forbedrede vilkår for kvinder.

Et skridt mod en form for ligestilling blev taget i efteråret, Hummel meldte ud, at man i fremtiden giver samme bonus til det mandlige og kvindelige landshold ved kvalifikation til slutrunder.