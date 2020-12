AGF og midtstopperen Frederik Tingager har forlænget samarbejdet frem til sommeren 2025.

Frederik Tingager forlænger kontrakten med AGF.

Forsvarsprofilen har skrevet under på en kontrakt, der løber frem til sommeren 2025. I forvejen gjaldt hans kontrakt frem til sommeren 2021, så der er tale om en fireårig forlængelse.

Det skriver AGF på sin hjemmeside.

- Jeg er stolt og glad for, at vi har lavet en ny aftale, så jeg kan fortsætte den rejse, jeg har været med på i nu to år med klubben og holdet.

- Jeg er rigtig glad for at være i AGF og tror, jeg ville savne AGF og Aarhus, hvis jeg tog andre steder hen, siger han til klubbens hjemmeside.

Den knap to meter høje midtstopper kom til AGF i januar 2019 efter et ophold i tyske Eintracht Braunschweig. Tidligere har han spillet for OB.

I den forgangne sæson var han en af nøglerne på det AGF-hold, som vandt bronze i Superligaen.

- Siden jeg kom til AGF har vi udviklet os positivt som hold og som klub og har også vist resultater med medaljerne i seneste sæson.

- Men vi skal fortsætte med at udvikle os, og jeg glæder mig meget til at bidrage i de kommende år og til fortsat at arbejde hårdt for den hvide trøje, siger Tingager.

27-årige Tingager har spillet 58 kampe for klubben.

/ritzau/