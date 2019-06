De er nogle af Europas allerstærste talenter, og det er højst sandsynligt fra denne bunke, at der vil blive fundet en fremtidig Ballon d'Or-vinder.

De kommende to uger kan du se dem i dit tv, når U21-EM søndag går i gang. I den forbindelse har B.T. rangeret de 25 største stjerner ved den kommende slutrunde:

25. Ibrahima Konaté, forsvar, Frankrig, RB Leipzig, 20 år

Liga-sæson: 28 Bundesliga-kampe, 1 mål, 1 assist

Europa-sæson: 3 Europa League-kampe, 1 mål

Landsholdskarriere: 2 U21-landskampe

Et af de allerstørste defensive talenter lige nu. Konaté har spillet fast i Bundesligaens bedste forsvar i denne sæson, og selvom det kun er blevet til to U21-landskampe, vil han nok træde ind i det franske forsvar ved EM. For han er både hovedstødsstærk, og så kan han bare forsvare.

Nikola Vlasic. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV Vis mere Nikola Vlasic. Foto: KIRILL KUDRYAVTSEV

24. Nikola Vlasic, midtbane, Kroatien, CSKA Moskva, 21 år

Liga-sæson: 25 kampe, 5 mål, 5 assist

Europa-sæson: 6 Champions League-kampe, 3 mål, 2 assist

Landsholdskarriere: 5 A-landskampe

Vlasic tog den helt rigtige beslutning ved at lade sig leje ud fra Everton til CSKA. Her har han spillet stort set hver gang fra start, og den kroatiske kreatør har fundet tilbage til det niveau, der fik Everton til at købe ham i Hajduk Split for to år siden.

23. Patrick Cutrone, angreb, Italien, Milan, 21 år

Liga-sæson: 34 Serie A-kampe, 3 mål, 2 assist

Europa-sæson: 5 Europa League-kampe, 4 mål

Landsholdskarriere: 1 A-landskamp

Der kan blive kamp om de forreste pladser på det italienske U21-landshold denne slutrunde, for flere spillere har allerede A-landskampe. Cutrone har en, og Milan-angriberen fik i denne sæson især vist sit værd, når han fik chancen i Europa League.

22. Borja Mayoral, angreb, Spanien, Levante, 22 år

Liga-sæson: 29 La Liga-kampe, 3 mål, 2 assist

Europa-sæson: Ingen

Landsholdskarriere: 26 U21-landskampe, 14 mål

Lejemålet fra Real Madrid har slet ikke været med den effekt, Mayoral og Real Madrid havde håbet. Han skulle have bombet mål ind, men de er udeblevet. Mayoral er dog stadig et stort navn, og han scorer sine mål på U21-landsholdet.

21. Ryan Sessegnon, midtbane, England, Fulham, 19 år

Liga-sæson: 35 Premier League-kampe, 2 mål, 6 assist

Europa-sæson: Ingen

Landsholdskarriere: 8 U21-landskampe, 0 mål

Han er kun 19 år, men det er allerede tredje sæson på seniorplan for den hurtige kantspiller. Han tog sammen med Fulham skridtet op i Premier League og viste, at han også der kan gøre sig gældende. Derfor lugter det af et skridt op til en af de store Premier League-klubber denne sommer.

Ryan Sessegnon. Foto: EDDIE KEOGH Vis mere Ryan Sessegnon. Foto: EDDIE KEOGH

20. Dawid Kownacki, angreb, Polen, Sampdoria, 22 år

Liga-sæson: 10 Bundesliga-kampe, 4 mål og 13 Serie A-kampe, 1 mål, 1 assist

Europa-sæson: Ingen

Landsholdskarriere: 4 A-landskampe, 1 mål

Ejet af Sampdoria, men lejet ud til Düsseldorf. Her blev det til fire mål i 10 kampe, men det var især i kvalifikationen til U21-EM, at Kownacki viste sig frem. Her blev han topscorer med 11 mål. Måltyven har da også allerede fået sin debut på A-landsholdet, hvor han nok hører til efter U21-EM.

19. Phil Foden, midtbane, England, Manchester City, 19 år

Liga-sæson: 13 Premier League-kampe, 1 mål, 0 assist

Europa-sæson: 4 Champions League-kampe, 1 mål

Landsholdskarriere: 6 U21-landskampe, 0 mål

Englands næste store stjerne hedder højst sandsynligt Phil. Foden er så småt ved at blive sluset ind på Manchester City-holdet, og han udmærkede sig blandt andet med sit mål mod Tottenham i slutningen af sæsonen. Med sit lave tyngdepunkt og sine hurtige fødder kan han komme ud af de fleste situationer centralt i banen.

18. Aaron Wan-Bissaka, forsvar, England, Crystal Palace, 21 år

Liga-sæson: 35 Premier League-kampe, 0 mål, 3 assist

Europa-sæson: Ingen

Landsholdskarriere: 2 U21-landskampe

Skal man tro Sky Sports, har Manchester United allerede budt 340 millioner kroner på Wan-Bissaka. Og det har de, fordi den 21-årige back både kan sine defensive dyder og komme på tværs af meget, samtidig med at han kommer med frem. Der mangler stadig assist og mål, men potentialet er enormt.

17. Carlos Solér, midtbane, Spanien, Valencia, 22 år

Liga-sæson: 31 La Liga-kampe, 2 mål, 7 assist

Europa-sæson: 6 Champions League-kampe, 2 mål, 3 assist + 7 Europa League-kampe

Landsholdskarriere: 16 U21-landskampe, 4 mål

Han er lynhurtig, og så er han noget så gammeldaws som en højre kantspiller, der er højrebenet. De moderne kanter går ind i banen, men ikke Solér, der alligevel har været sublim for Valencia i år. Se bare hans statistikker i Champions League.

Carlos Soler. Foto: OSCAR DEL POZO Vis mere Carlos Soler. Foto: OSCAR DEL POZO

16. Nikola Milenkovic, forsvar, Serbien, Fiorentina, 21 år

Liga-sæson: 34 Serie A-kampe, 3 mål

Europa-sæson: Ingen

Landsholdskarriere: 14 A-landskampe, 0 mål

Han er kun 21 år, men er allerede fast mand på A-landsholdet. Alligevel tager han en tur med Serbien til U21-Em, og her kan han med en stor slutrunde skifte til en endnu større klub end Fiorentina. Milenkovic er en stor midterforsvarer, der spiller som en rutineret herre allerede.

15. Lukas Klostermann, forsvar, Tyskland, RB Leipzig, 23 år

Liga-sæson: 26 Bundesliga-kampe, 5 mål, 1 assist

Europa-sæson: 4 Europa League-kampe

Landsholdskarriere: 2 A-landskampe

Højrebacken har spillet en stærk sæson for Bundesligaens nummer tre. Fem mål for en back er imponerende, og Klostermann var samtidig en del af et RB Leipzig-forsvar, der lukkede færrest mål ind af alle i den bedste række. Her er en kommende fast landsholdsspiller med offensivt flair.

14. Nicolo Barella, midtbane, Italien, Cagliari, 22 år

Liga-sæson: 35 Serie A-kampe, 1 mål, 4 assist

Europa-sæson: Ingen

Landsholdskarriere: 7 A-landskampe, 2 mål

I den kulørte afdeling blev Barella kendt som ham, der kom til at sparke en bold direkte i hovedet på en lille bolddreng fra kort afstand - for så at hoppe direkte ud og kramme ham en undskyldning. På det fodboldfaglige er han en sand italiensk spilfordeler, der allerede anses som A-landsholdsspiller nu.

13. James Maddison, midtbane, England, Leicester, 22 år

Liga-sæson: 36 Premier League-kampe, 7 mål, 7 assist

Europa-sæson: Ingen

Landsholdskarriere: 6 U21-landskampe, 0 mål

Den centrale midtbanespiller har haft et kanon-år i sin første sæson for Leicester og i Premier League. Han har en fremragende sparketeknik og med samme højrefod kan han servere de mest præcise afleveringer. Allerede nu lurer et stort skifte - og måske en stor slutrunde.

Houssem Aouar. Foto: EMMANUEL FOUDROT Vis mere Houssem Aouar. Foto: EMMANUEL FOUDROT

12. Houssem Aouar, midtbane, Frankrig, Lyon, 20 år

Liga-sæson: 37 Ligue 1-kampe, 7 mål, 8 assist

Europa-sæson: 7 Champions League-kampe, 0 mål, 3 assist

Landsholdskarriere: 9 U21-landskampe, 2 mål

Her er en offensivt indstillet midtbanespiller, som var han prototypen fra Barcelonas egen fabrik. Derfor er det heller ikke en overraskelse, at Pep Guardiola har set sig varm på franskmanden til sit Manchester City-hold. Teknik som en indendørsspiller og med visioner på højeste niveau.

11. Moussa Dembele, angreb, Frankrig, Lyon, 22 år

Liga-sæson: 33 Ligue 1-kampe, 15 mål, 5 assist

Europa-sæson: 6 Champions League-kampe, 1 mål, 0 assist

Landsholdskarriere: 20 U21-landskampe, 11 mål

Frankrigs spidsangriber skiftede før sæsonen Celtic ud med Lyon. Hjemme i Frankrig har han haft en flot førstesæson med Lyon, hvor han næsten scorer i hver anden kamp. Rygterne fra mere eller mindre pålidelige engelske medier lyder da også på, at nogle af de største klubber fra de britiske øer skulle være klar til at slå kløerne i Dembele denne sommer.

Moussa Dembele. Foto: EMMANUEL FOUDROT Vis mere Moussa Dembele. Foto: EMMANUEL FOUDROT

10. Lorenzo Pellegrini, midtbane, Italien, Roma, 22 år

Liga-sæson: 25 Serie A-kampe, 3 mål, 4 assist

Europa-sæson: 6 Champions League-kampe, 1 mål, 3 assist

Landsholdskarriere: 10 A-landskampe

Pellegrini har ikke spillet en U21-landskamp i næsten to år. Fordi han simpelthen er for god og nu er fast inventar på A-landsholdet. Midtbanemanden kan skabe chancer som få andre, for der sidder en fuldstændig fantastisk pasningsfod på den bevægelige midtbanespiller.

9. Dani Ceballos, midtbanespiller, Spanien, Real Madrid, 22 år

Liga-sæson: 23 La Liga-kampe, 3 mål, 0 assist

Europa-sæson: 3 Champions League-kampe

Landsholdskarriere: 6 A-landskampe, 1 mål

For to år siden blev Ceballos kåret som turneringens spiller, da Spanien fik sølv. Kort efter blev han så solgt til Real Madrid. Her har det været op og ned for Ceballos, der dog fik 13 kampe fra start og 10 indhop i La Liga i den forgangne sæson. Navnet er stadig stort, og han er en af de store profiler på det spanske U21-hold.

Jonathan Tah. Foto: Odd ANDERSEN Vis mere Jonathan Tah. Foto: Odd ANDERSEN

8. Jonathan Tah, forsvar, Tyskland, Leverkusen, 23 år

Liga-sæson: 33 Bundesliga-kampe, 3 mål, 1 assist

Europa-sæson: 3 Europa League-kampe, 0 mål, 0 assist

Landsholdskarriere: 6 A-landskampe, 0 mål

Fast mand i Leverkusen og lige på kanten af Joachim Löws startopstilling på landsholdet. Jonathan Tah er en af de store navne ved sommerens U21-EM. Midterforsvareren fik allerede sin Bundesliga-debut som 17-årig, og seks år senere sammenlignes Tah med Jerome Boateng.

7. Pablo Fornals, Spanien, Villarreal, 23 år

Liga-sæson: 35 La Liga-kampe, 2 mål, 3 assist

Europa-sæson: 12 Europa League-kampe, 3 mål, 3 assist

Landsholdskarriere: 2 A-landskampe, 0 mål

Det varer næppe længe, før Fornals snører sine støvler i Premier League. Engelske medier fortæller om West Hams bud på 200 mio. kr., og det ligner et skifte for den teknisk begavede midtbanespiller. Her skal han forsøge at skabe chancer, som den kreatør han er. Og med sin samtidig store løbekapacitet.

6. Fabian Ruiz, midtbane, Spanien, Napoli, 23 år

Liga-sæson: 27 Serie A-kampe, 5 mål, 3 assist

Europa-sæson: 6 Champions League-kampe, 5 Europa League kampe og 1 mål

Landsholdskarriere: 2 A-landskampe

Den lange centrale midtbanespiller skulle lige bruge et halvt år på at falde til, men så viste han sig også som den profil, som træner Carlo Ancelotti havde set i ham. Det er i sig selv imponerende at få debut på et stjernespækket spansk landshold, men Ruiz’ talent har været åbenlyst længe. Så åbenlyst, at da hans forældre var ved at trække ham ud af Betis som ung, fordi de ikke havde råd til transporten, ansatte klubben hans mor som rengøringsdame.

5. Nicolo Zaniolo, midtbane, Italien, Roma, 19 år

Liga-sæson: 27 Serie A-kampe, 4 mål, 2 assist

Europa-sæson: 7 Champions League-kampe, 2 mål

Landsholdskarriere: 2 A-landskampe

De kalder ham et af Italiensk største midtbanetalenter. Og for et år siden var han stjernen på det italienske U19-landshold, som nåede finalen ved EM. Denne gang er han med for U21-holdet, og han har også allerede fået sin landsholdsdebut. Her er der tale om et kæmpetalent, som selvfølgelig bliver kaldt den næste Francesco Totti. Hvad ellers?

Mikel Oyarzabal. Foto: RODRIGO JIMENEZ Vis mere Mikel Oyarzabal. Foto: RODRIGO JIMENEZ

4. Mikel Oyarzabal, midtbane, Spanien, Real Sociedad, 22 år

Liga-sæson: 37 La Liga-kampe, 13 mål, 4 assist

Europa-sæson: Ingen

Landsholdskarriere: 2 A-landskampe, 1 mål

Oyarzabal tager til U21-EM med et mål for A-landsholdet og interesse fra selveste Barcelona i sin rygsæk. Efter en stor sæson for Real Sociedad, hvor Oyarzabal viste sig som ikke bare en profil på holdet, men i hele La Liga, lugter det af en stor slutrunde og masser af tilbud til den dygtige kantspiller. Med en frikøbsklausul på over 500 mio. kr., kan han blive en dyr herre.

3. Moise Kean, angreb, Italien, Juventus, 19 år

Liga-sæson: 13 Serie A-kampe, 6 mål, 1 assist

Europa-sæson: 3 Champions League-indhop, 0 mål

Landsholdskarriere: 3 A-landskampe, 2 mål i alt

Sæsonens åbenbaring i Serie A og italiensk fodbold generelt. Der er store forventninger til Kean, som først fik sit gennembrud i foråret. Det blev også til lidt kontroverser undervejs, da han modtog racistiske tilråb mod Cagliari, men den gode historie er de tre A-landskampe med to mål til følge.

Moise Kean. Foto: MASSIMO PINCA Vis mere Moise Kean. Foto: MASSIMO PINCA

2. Luka Jovic, angreb, Serbien, Frankfurt (skifter til Real Madrid), 21 år

Liga-sæson: 32 Bundesliga-kampe, 17 mål, 6 assist

Europa-sæson: 14 Europa League-kampe, 10 mål, 1 assist

Landsholdskarriere: 6 A-landskampe, 2 mål

For 450 millioner kroner angriber. Det var prisen, da Real Madrid denne sommer købte Jovic i Frankfurt efter en fremragende sæson. Den unge kunne ikke rigtig bruges i Benfica for et par år siden, så Frankfurt forsøgte med en lejeaftale - heldigvis for dem med en købsoption. Efter mål i mere end halvdelen af sine Bundesliga-kampe og 10 styks i 14 Europa League-kampe, købte Frankfurt ham for 37 mio. kr - for at tjene mere end 400 mio. kort efter.

1. Federico Chiesa, angreb, Italien, Fiorentina, 21 år

Liga-sæson: 37 Serie A-kampe, 6 mål, 7 assist

Europa-sæson: Ingen

Landsholdskarriere: 13 A-landskampe, 0 mål

Efternavnet lyder genkendeligt, ikke? Det er, fordi Federico er søn af den tidligere Parma-, Fiorentina- og Sampdoria-bomber Enrico Chiesa med de 17 landskampe. Dem nærmer kantspillersønnen sig allerede, for han må betragtes som efterhånden fast mand på A-landsholdet. Alligevel har han taget en tørn med U21-vennerne på hjemmebanen ved EM.