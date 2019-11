Den skandaleombruste fodboldspiller Nicki Bille har tilsyneladende været på kant med loven igen.

Natten til lørdag deltog den tidligere Lyngby-spiller nemlig i en fest på Frederiksberg, der sluttede på en noget uheldig måde.

Caroline, der bor i den opgang, hvor festen blev holdt, fortæller, at hun lørdag morgen pludselig hørte en trampen i gulvet fra lejligheden oppe over.

»Det lød, som om de var oppe at slås. Jeg går ud på hovedtrappen og råber til dem, at jeg tilkalder politiet, hvis ikke det stopper,« fortæller Caroline til B.T.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til sboa@bt.dk

Umiddelbart efter stoppede det formodede slagsmål, og flere af festens gæster, heriblandt Nicki Bille, blev ifølge Caroline gelejdet ned ad køkkentrappen.

»Han (Nicki Bille, red.) er tydeligt vred, og da han kommer ned i gården, vælger han først at sparke til døren ind til køkkentrappen, inden han sparker til en affaldscontainer og bagefter min cykel,« fortæller Caroline, der ikke ønsker sit efternavn frem.

»Jeg er vitterlig tosset, så jeg åbner vinduet og råber efter ham, fordi han tager min cykel op og kaster den ned på jorden. Så råber han 'fuck dig' tilbage,« lyder det videre fra Caroline, hvis cykel har fået betydelige skader.

Skaderne på Carolines cykel, der angiveligt er opstået som følge af hærværk. Foto: Privatfoto Vis mere Skaderne på Carolines cykel, der angiveligt er opstået som følge af hærværk. Foto: Privatfoto

B.T. har været i kontakt med en gæst, der deltog i den omtalte fest. Vedkommende, der ønsker at være anonym, fortæller, at festen på et tidspunkt blev »ødelagt«, og at Nicki Bille kort efter blev set kaste rundt med ting nede i gården, inden han forlod stedet.

Ved du noget om sagen? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til 1929@bt.dk

Gæsten kunne ved selvsyn senere konstatere, at en cykel var blevet smadret.

»Jeg har aldrig set ham sådan før,« lyder det fra gæsten, der samtidig fortæller, at Nicki Bille var »meget fuld«.

Anmeldt til politiet

Hændelsen har nu fået Caroline til at anmelde hærværket til politiet. I sin anmeldelse har hun efter eget udsagn tydeligt angivet, at gerningsmanden er Nicki Bille.

»Nu vil de så efterforske sagen, og jeg har jo oplyst, at det var ham, der gjorde det. Så jeg håber, det går hurtigt,« siger Caroline.

Københavns Politi bekræfter over for B.T., at man har modtaget en anmeldelse om hærværk mod en cykel på den pågældende adresse.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Nicki Bille, men det har ikke været muligt. Hans advokat, Asser Gregersen, ønsker ikke at kommentere sagen.

Skaderne på Carolines cykel, der angiveligt er opstået som følge af hærværk. Vis mere Skaderne på Carolines cykel, der angiveligt er opstået som følge af hærværk.

Det er kun en lille måned siden, at Nicki Bille i et opslag på Facebook meddelte, at det nu var 'slut med at drikke'.

'Efter et utroligt hårdt år har jeg desværre haft tendenser til at drikke mine sørger væk i perioder. Jeg vil råde alle, som kunne have tendenser til dette, at det bestemt er den mest forkerte måde at komme videre på. Jeg er heldigvis efter hårdt arbejde og stærkt mentalt arbejde på vej til bedre tider igen,' lød det i opslaget, hvor han filmer sig selv, mens han spiser en antabus-pille.

'Nu tager jeg en drastisk beslutning om at tage antabus, fordi så har jeg ikke engang muligheden for at drikke, hvilket gør det nemmere mentalt, når man ved, at muligheden ikke engang er der.'

I april måned blev Nicki Bille idømt fire måneders ubetinget fængsel i sag om vold, narko og trusler.