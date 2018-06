VAR-systemet tages i brug til VM, men landsholdsspillerne har haft svingende oplevelser med videodommene.

København. Når VM på torsdag skydes i gang i Rusland, så bliver der for første gang i historien taget videodomme i brug under et VM.

Skepsissen er stor omkring det såkaldte VAR-system (Video Assistant Referee) på det danske landshold, da videosystemet i værste fald kan give lange pauser i kampene, når situationer skal ses igennem.

- Det har potentiale til at blive godt, men det er ikke godt, siger Yussuf Poulsen.

Angrebskollegaen Nicolai Jørgensen har samme holdning.

- Det skal være bedre, end det har været indtil nu. Det skal ikke tage ti minutter, hver gang der skal tages beslutning. Det skal ske inden for et minut eller to, så vil det være godt, mener angriberen.

VAR-systemet er et prestigeprojekt for Det Internationale Fodboldforbund (Fifa), og det er i den forgangne sæson blevet benyttet i forskellige europæiske ligaer.

Både Nicolai Jørgensen og Yussuf Poulsen har oplevet videodomme på nært hold i henholdsvis Feyenoord og RB Leipzig i den hollandske og tyske liga.

Nicolai Jørgensen er flere gange blevet frataget mål, efter at spilsekvenser er blevet set igennem med VAR.

I Feyenoord oplevede han en grotesk situation, da han scorede mod Vitesse i den hollandske Super Cup.

- Der skete noget i vores felt, og så løb vi op i den modsatte ende, scorede, og alle jublede.

- Da vi var på vej tilbage mod midterlinjen, så fik dommeren noget at vide. Det føltes, som om der gik seks-syv minutter, og så dømte han straffespark til modstanderen. Og de scorede. Det var helt sygt, siger Nicolai Jørgensen.

Han er dog tilhænger af VAR, hvis det kan gå hurtigere, da han mener, at man på den måde får de rette kendelser.

Selv om Yussuf Poulsen kan se muligheder i videosystemet, så mener angriberen alligevel, at dommeren risikerer at blive påvirket af spillere og fans, når han skal gennemse en situation på video.

- Det vil være bedre, hvis en anonym dommer tog stilling til situationerne.

- Lige nu går det hele for langsomt, og dommeren inde på banen kan blive påvirket af fans og spillere. Dommeren kan også føle, at han skylder det ene hold lidt.

- Så der er mange fejl, man ville undgå med en anonym dommer bag skærmen, mener Leipzig-spilleren.

Mens VAR-systemet nu er blevet afprøvet i flere europæiske ligaer med både tilhængere og modstandere, så skal VAR nu stå sin prøve på den allerstørste scene i Rusland.

Målmand Kasper Schmeichel synes, det er fint, at VAR tages i brug til VM.

- Hvis man har besluttet, at det er fremtiden, så kan vi lige så godt komme i gang med at bruge det.

- Omkring situationer ved målstregen har det fungeret godt, og næste skridt er at bruge det til VM, mener Schmeichel.

/ritzau/