Et lig er fundet i vraget fra Sala-fly. Det vides ikke, om det er den forsvundne fodboldstjerne Emiliano Sala, der er blevet fundet.

Det fly, der havde argentinske Emiliano Sala og piloten David Ibbotson ombord, blev i går fundet på bunden af Den Engelske Kanal.

Nu kan AAIB, som er de britiske luftfartsmyndigheders efterforskningsenhed, afsløre, at de ved hjælp af videoteknologi har spottet et lig på optagelser af flyvraget, som fortsat er på havets bund.

»Det er tragisk, at vi kan informere, at videobilleder viser, at en passager kan ses i vraget fra flyet. AAIB overvejer nu, hvordan proceduren skal fortsætte herfra i samarbejde med familierne til piloten og passageren og politiet,« skriver AAIB i en officiel meddelelse, hvor man også kan læse, at myndighederne om to ugers tid vil komme med en fyldig rapport.

Billede af flyet taget af AAIB. Vis mere Billede af flyet taget af AAIB.

28-årige Emiliano Sala var på vej til sin nye klub Cardiff i Premier League fra franske Nantes, da han og piloten forsvandt ombord på et lille privatfly den 21. januar.

Der er blevet søgt efter Sala og piloten siden - først af de officielle myndigheder og siden af en privat efterforskningsenhed.

I slutningen af januar dukkede to sædepuder op, der formodes at stamme fra det forsvundne fly, hvilket betragtes som at tegn på, at både Sala og piloten er omkommet.

De nye fund er en yderligere bekræftelse af denne mistanke.

Den argentiske fodboldspiller var kort forinden skiftet fra Nantes til Cardiff, da han forsvandt ombord på et privatfly over den engelske kanal. Foto: LOIC VENANCE Vis mere Den argentiske fodboldspiller var kort forinden skiftet fra Nantes til Cardiff, da han forsvandt ombord på et privatfly over den engelske kanal. Foto: LOIC VENANCE

Emiliano Sala er blevet hyldet i store dele af fodboldverdenen siden ulykken. Blandt andet i Frankrig og England, hvor der har været et minuts stilhed før kampene i den forgange uge.

Den 28-årige argentiner havde netop underskrevet en tre et halvt år lang kontrakt med Premier League-klubben Cardiff, som betalte rekordprisen 130 millioner kroner.

Kort efter flystyrtet skrev flere argentinske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Sala havde kontaktet flere af sine venner fra flyet i en gruppesamtale og fortalt om problemer ombord på flyet og sin egen frygt for at styrte ned. De britiske luftfartsmyndigheder er i gang med at undersøge, om flyveturen, som endte tragisk i Den Engelske Kanal, var lovlig.

I den forbindelse er det blandt andet kommet frem, at piloten, David Ibbotson, havde en privat flylicens, men ikke havde en kommerciel licens.