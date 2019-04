En video på Twitter viser fodboldfans synge om Viktor Fischer efter torsdagens guldduel i Superligaen.

FC København-spilleren Viktor Fischer var tilsyneladende genstand for smædesange efter kampen mellem FCK og FC Midtjylland torsdag aften.

Efter superligakampen, som FCK vandt 3-0, florerer en video på Twitter, hvor en gruppe fodboldfans synger "Viktor Fischer, han er gay, allez allez".

Ifølge B.T. er der tale om en gruppe af FC Midtjylland-fans, som sang ordene uden for stadion efter opgøret.

I sidste uge var homofobiske tilråb og sange et af de helt store samtaleemner, efter at OB- og Brøndby-fans havde sunget homofobiske sange om FCK-profilen.

Fodboldens Disciplinærinstans besluttede at tage sagen op og uddelte en bøde på 25.000 kroner til begge klubber. Instansen understregede desuden, at gentagelser af adfærden hos fans fra de to klubber ville føre til større sanktioner.

Onsdag kom det så frem, at Brøndby igen var centrum for en sag i Fodboldens Disciplinærinstans vedrørende homofobiske tilråb mod Fischer.

Det skrev TV2.

Viktor Fischer selv roste ellers Brøndbys fans i søndags, fordi han ikke hørte nogen homofobiske råb eller sange, mens kampen var i gang.

- Det er jo først og fremmest en cadeau til Brøndbys fanklub, at det ikke eskalerede. Det er godt gået, synes jeg. Og jeg håber, at det bliver fulgt op. I en evighed vil jeg sige, sagde han.

Fischer mente ikke, at det betød det store, at enkelte Brøndby-fans ikke kunne dy sig under opvarmningen.

- Det bemærkede jeg også godt, men det gider jeg næsten ikke at bruge tid på. For de gjorde det ikke i kampen, sagde Viktor Fischer.

/ritzau/