Dér står den lille pige. Hun løfter op i sin trøje.

Imens er en kvinde i fuld gang med at tape fyrværkeri, nødblus, fast om den lille piges mave.

Ovenstående optrin kan se på en video, der har floreret heftigt i forbindelse med lørdagens aflyste Copa Libertadores-finale mellem de argentinske ærkerivaler River Plate og Boca Juniors.

Her kan man se, hvordan den lille pige - iklædt River Plate-dragt - bliver brugt til at smugle forbudt fyrværkeri ind på stadion til kampen. Det foregår midt på fortovet. Se her:

Here's a River Plate supporter attaching flares to a young girl in order to get them into the stadium. pic.twitter.com/fLNuV0QuI3 — Roy Nemer (@RoyNemer) November 24, 2018

Reaktionerne har været fordømmende på eksempelvis Twitter:

»Galskab.«

»Jeg troede, det var en selvmordsbomber.«

»De bruger små piger til at smugle fyrværkeri ind på stadion, røvhuller.«

»Hvad er der galt med folk?«

Det var dog uden for stadion, at det gik helt galt op til kampen lørdag. Her blev Boca Juniors' spillerbus angrebet på vej til River Plates hjemmebane, El Monumental.

Vinduerne i bussen blev smadret, og flere af gæsternes spilleres måtte behandles for snitsår - og der var også rapporter om brug af tåregas. Læs mere om det her

Det endte med at kampen blev aflyst.

Den smadrede spillerbus nåede frem til El Monumental. Foto: JOSE BRUSCO Vis mere Den smadrede spillerbus nåede frem til El Monumental. Foto: JOSE BRUSCO

Anholdte River Plate-tilhængere efter balladen. Foto: IVAN PISARENKO Vis mere Anholdte River Plate-tilhængere efter balladen. Foto: IVAN PISARENKO

Boca Juniors-spilleren Gonzalo Lamardo (i midten) med tydelige spor efter overfaldet. Foto: JUAN IGNACIO RONCORONI Vis mere Boca Juniors-spilleren Gonzalo Lamardo (i midten) med tydelige spor efter overfaldet. Foto: JUAN IGNACIO RONCORONI

Og så måtte de 66.000 tilskuere, der allerede var på plads på El Monumental igen forlade stadion uden at kunne se dn afgørende Copa Libaertadores-finale - det er den Sydamerikanske udgave af Champions League.

Kampene mellem River Plate og Boca Juniors kaldes 'Superclasico' og betragtes som verdens største rivalopgør. De to hold hører begge hjemme i den argentinske hovedstad, Buenos Aires.

Den første Copa Libaertadores-finale mellem holdene endte 2-2 - og efter lørdagens ballade skal returkampen nu i stedte spilles søndag aften kl. 21 (dansk tid).

Og måske skal den lille pige igen have tapet nødblus på sin mave.