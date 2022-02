Arthur Cabral smadrede så mange mål ind i Basel, at det fik Fiorentina til at smide et stort millionbeløb efter angriberen.

Han har formentlig millioner på bankbogen, men nu har en video, hvor han er hovedpersonen, også fået millioner af visninger på internettet.

Og hans optræden – ja, den er af de mindre heldige.

Du kan se klippet i bunden af artiklen.

Den 25-årige Rossella Petrillo er pressechef i Fiorentina. Foto: Instagram/rossellapetrill.o

Klippet er ganske kort, men allerede har mere end to millioner set de få sekunder, hvor Arthur Cabral sidder til pressekonference sammen med klubbens pressechef, Rossella Petrillo. Og man støder vist ikke nogen ved at sige, at den nytilkomne angriber ser ud til at have et godt øje til Petrillo.

I hvert fald har millioner studset over de blikke, Cabral sender til i retningen af pressechefen. Han æder hende kort sagt med øjnene.

Samtidig sidder han på et tidspunkt og nærmest slikker sig om munden, mens Rosella Petrillo har ordet.

Selv har hun dog efterfølgende sendt skarp kritik i retning af dem, som har gjort grin med Cabral. Hun har også afvist, at angriberen skulle have 'objektiviseret' hende.

'Den video skaber kontroverse, fordi I er ofre for en urealistisk idé, om at kvinden skal være et begærs-objekt i fodboldverdenen. At hun skal være en distraktion i stedet for at være et menneske, som man deler arbejdsplads med,' skrev hun i en story på Instagram.

Arthur Cabral blev købt for knap 105 millioner kroner af Fiorentina, som hentede den 23-årige brasilianer som erstatning for stjernen Dusan Vlahovic.

Sidstnævnte skiftede til Juventus for mere end 600 millioner kroner i januar.